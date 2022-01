Michael Bublé, el Frank Sinatra del siglo XXI

Las comparaciones son odiosas, dicen, y la sombra de Frank Sinatra es demasiado alargada. Sin embargo, hay quien podría convertirse en su digno heredero. Fiel a su estilo, Michael Bublé es uno de los firmes candidatos a ocupar su trono. En el año 2000 cantó en la boda de la hija del primer ministro canadiense, Brain Mulroney, y aquel día cambió su suerte. Solo unos meses después consiguió llamar a la puerta del presidente de Warner. "Me preguntó por qué debería contratarme, si Warner ya tenía el repertorio de Sinatra. A lo que respondí: 'Porque Sinatra está muerto y hay un vacío en el mercado que podemos llenar'", confesaba durante una entrevista.

'La voz' siempre será única, aunque al escuchar la de Flavio de Operación Triunfo interpretar "That's life", uno de sus temas más populares, pueda hacernos cambiar de opinión. ¿Qué tienen en común Frank Sinatra y Michael Bublé? Sus baladas románticas son la banda sonora de las mejores historias de amor, desde "The way you look tonight" hasta "Save the last dance for me". Sus especiales de Navidad un clásico en esta época, como "Let it snow" o "Have yourself a merry little Christmas". Talentos reconocidos en una industria selecta. Se estima que Sinatra vendió a lo largo de su carrera unos 150 millones de discos. Mientras, a Bublé le queda mucho camino por recorrer, pero sus temas se cuelan en los primeros puestos de las listas de música internacionales. A partir de 2005, con su disco It's time, conquistó EEUU y se convirtió en un exito comercial imparable.

00.30 min Michael Bublé interpreta los grandes clásicos navidaeños junto a invitados de lujo

"Tengo un público de lo más ecléctico: gais, heteros, negros, blancos, ricos, pobres, jóvenes, mayores..., y en 45 países. No todos mis fans lo son porque yo sea el 'chico Sinatra', aunque sí una gran mayoría, pero creo que mis mayores éxitos lo he logrado con las canciones pop que he compuesto yo", asegura el artista canadiense.

Ganador de cuatro premios Grammys, Michael Bublé podría haber quedado en el olvido. Al menos esa fue la advirtencia que le hizo su propio equipo y algunos promotores cuando decidió tomarse un tiempo para cuidar a su hijo Noah, a quien le diagnosticaron cáncer en 2016. Afortunadamente, se recuperó y el cantante canadiense pudo volver a la industria que le recibió con los brazos abiertos. Ahora nos sorprende con el especial Michael Bublé, Navidad en la ciudad. Bublé se convierte en el maestro de ceremonias. Junto a él, Jimmy Fallon, Camila Cabello, la rana Gustavo, Leon Brigdes o Hannah Waddingham, entre otros.