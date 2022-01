Así ha sido la despedida a Betty White, 'la abuela de América'

Era un ejemplo de vitalidad para todos y estaba preparando una gran fiesta para celebrar su 100 cumpleaños el 17 de enero. Una fiesta a la que el programa Corazón iba a asistir. La muerte de Betty White en Nochevieja, a pocas horas de recibir el nuevo año, ha sorprendido a muchos. Y es que por su ternura, su sentido del humor y la sonrisa que jamás borraba de su cara, la actriz era algo así como 'la abuela” de América'. Su personalidad la hicieron muy querida entre el público estadounidense y pasa a la historia como un icono televisivo por su papel en la serie Las chicas de oro. Por eso mismo, las redes sociales la han despedido con emotivos mensajes.

Los famosos se despiden de Betty White

La actriz se pasó los últimos años gastando bromas sobre su edad. Como aquel vídeo donde dijo "todavía estoy caliente" mientras estaba rodeada de culturistas junto a la cantante Luciana. O bromas sobre la salud: "A nuestra edad realmente tenemos que pensar en la salud, los médicos dicen que un vaso de vino puede alargarte la vida… vamos a vivir para siempre”, aseguraba.

Era tan querida y tan importante, que el mismísimo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha destacado su capacidad para sacar una sonrisa a las distintas generaciones de estadounidenses. Y la exprimera dama del país, Michelle Obama, afirma que rompió barreras, sirvió al país e hizo reír.

No son pocos los famosos que han querido honrar su memoria, dándole el último adiós en las redes sociales y calificándola como icono cultural o leyenda de la televisión. Reese Whiterspoon escribe en Twitter: "Es muy triste escuchar sobre la muerte de Betty White. Me encantó ver a sus personajes que me trajeron tanta alegría. ¡Gracias, Betty, por hacernos reír a todos!". A ella se sumó la presentadora Ellen DeGeneres, quien rescató varias instantáneas al lado de la actriz en su perfil de Instagram: "Betty White dejó su huella en todos nosotros. RIP a una leyenda".

También le dedicó unas palabras de cariño el presentador Andy Cohen, quien animó a la gente a brindar en Año Nuevo por la actriz: "¡Esta noche levantaremos muchas copas por el maravilloso legado de Betty White!", dijo en Twitter. Seth Meyers contó una anécdota de la actriz de la cómica: "La única presentadora de Saturday Night Live a la que he visto recibir una ovación de pie en la fiesta posterior. Una fiesta en la que pidió un vodka y un perrito caliente y se quedó hasta el final", asegura. Y el actor Mario López rescata una imagen al lado de "un icono de leyenda".

Además de los homenajes en las redes sociales, los fans de Betty White han organizado uno propio. Muchos seguidores y admiradores de Betty White y su carrera como actriz se han acercado hasta el famoso paseo de las estrellas en Hollywood y han montado un pequeño altar en honor a la actriz. Encima de su estrella han ido dejando flores, notas y varios detalles.