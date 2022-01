Rota de dolor, Innocence confesaba después de la muerte del "amor de su vida" los planes que aún tenía con Carlos Marín, entre ellos, una boda. "Hemos estado 30 años juntos y aunque nos separamos y volvimos, ahora estos años de pandemia hemos estado juntos y nos íbamos a casar y al final no ha sido así", lamentaba. "La familia está destrozada. Es una tragedia para nosotros y no tenemos palabras la verdad. Lo que sí quiero decir y lo repito es que Carlos era un Dios en la música y en el mundo mundial y quiero que lo recordéis siempre porque ha sido una persona muy buena", insistía.

Su fallecimiento también fue un duro golpe para el resto de componentes de Il Divo, que no pudieron acudir al funeral pero se despidieron de él a través de las redes sociales: "Con mucho pesar en nuestros corazones, os hacemos saber que nuestro amigo y compañero Carlos Marín ha muerto. Sus amigos, su familia y los fans lo echarán de menos. No habrá ninguna otra voz ni espíritu como el de Carlos".

“It is with heavy hearts that we are letting you know that our friend and partner, Carlos Marin, has passed away. He will be missed by his friends, family and fans. There wiIl never be another voice or spirit like Carlos. pic.twitter.com/uyRFjXADF6“