Geraldine Larrosa, exmujer de Carlos Marín, le da un último adiós en su entierro en Madrid y cuenta como vivió sus últimas horas, y toda esta semana, desde que el cantante falleciera por Covid el pasado 19 de diciembre. “La familia está destrozada. Es una tragedia para nosotros y no tenemos palabras la verdad. Lo que sí quiero decir y lo repito es que Carlos era un Dios en la música y en el mundo mundial y quiero que lo recordéis siempre porque ha sido una persona muy buena”.

Se casaron en 2006 y se separaron amistosamente en 2009, pero siempre han mantenido una gran relación y asegura que iban a retomarla de nuevo: “Hemos estado 30 años juntos y aunque nos separamos y volvimos, ahora estos años de pandemia hemos estado juntos y nos íbamos a casar y al final no ha sido así”.

La noticia de su muerte ha conmocionado al mundo de la cultura y los mensajes de despedida no dejan de llegarle a Geraldine, que lamenta no poder contestar a todo el mundo. “Estamos recibiendo mensajes de sus fans, de sus compañeros, de personas grandes como Simon Cowell. También llamó expresamente el hospital para ayudarle, para mandarle un avión, por si podía traerle antes. Pero era imposible porque él estaba tan mal que la presión del avión no la iba a poder aguantar”.

Sus compañeros de Il Divo no han podido acudir al entierro El cantante lírico murió en un hospital de Manchester pero el entierro ha sido en Madrid y sus compañeros de Il Divo no han podido acudir. Geraldine declara que han hecho lo posible, pero las restricciones de la pandemia les ha impedido coger un avión: “Ellos querían estar aquí pero no van a poder venir porque tenían miedo que se cerraran las fronteras. Pero no han parado de mandarme mensajes. Nos queremos un montón y nos tenemos una profunda admiración. Él era un hermano más y han estado 17 años trabajando juntos en momentos y lugares increíbles a lo Hollywood, y la verdad que ha sido una historia muy bonita”.

El recuerdo de Carlos Marín Geraldine, conocida artísticamente como Innocence, le recuerda como un gran artista pero sobre todo una gran persona. "Jamás ha hecho un feo, incluso cuando nos separamos, lo hicimos abrazándonos. Metimos el freno a nuestra situación porque él viajaba mucho pero no hubo terceras personas ni nada. Nos queríamos un montón, nunca me ha maltratado, jamás, jamás. Ha sido mi alma gemela".