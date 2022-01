Hollywood y el mundo del espectáculo en Estados Unidos se han unido en el último día de 2021 para despedir y rendir tributo a Betty White.

"Qué vida tan excepcional. Estoy agradecida por cada segundo que pude pasar con Betty White", ha escrito en en Twitter Ellen DeGeneres.

George Takei ha propuesto que a medianoche, justo al entrar en 2022, todo el mundo alce su copa y brinde en honor de Betty White, a quien ha definido como un "tesoro nacional".

"BETTY ES UN VERDADERO ICONO", ha exclamado la cantante Cher.

“I Watched Her on her first TV Show “Life With Elizabeth”When I Was 7 Yrs Old.When She Did S&C I Got a Chance To Tell Her. I Was Embarrassed cause tears came to my eyes.She put her arms around me, & I Felt 7 again.

