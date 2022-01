Betty White, la única superviviente de las actrices que formaron parte de Las Chicas de Oro, estrenará una película el día de su 100 cumpleaños que, además, conectará con su fiesta de celebración.

La cinta, Betty White: 100 years young a birthday celebration, se estrenará el 17 de enero en 900 cines de Estados Unidos de manera simultánea y, además de repasar su carrera, mostrará la fiesta de la actriz, con invitados como Ryan Reynolds, Tina Fey, Robert Redford, Lin-Manuel Miranda, Clint Eastwood, Morgan Freeman y Jay Leno.

“I'm going BIG for my birthday - right to the BIG SCREEN! Get your tickets and join me by clicking here:https://t.co/qXoSO2BYM3“