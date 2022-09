La muerte de Anne Heche a los 53 años una semana después de sufrir un accidente de coche sigue dando de qué hablar en Hollywood. Fue un suceso que nadie se esperaba y que consternó al mundo entero. Cada semana recibimos nuevas noticias sobre lo sucedido, su familia, lo que estaba haciendo antes de morir y ahora, sus memorias. La actriz llevaba meses trabajando en la segunda parte de la obra que publicó en 2001, Call me crazy. En ellas hablaba de los abusos que sufrió en su infancia, sus problemas de salud mental y su relación con Ellen DeGeneres. Tras su terrible accidente, el libro se publicará post mortem.

¿Cuándo y cómo se publicarán las memorias de Anne Heche?

El 24 de enero del 2023 se publicará Call me Anne, las memorias de la actriz Anne Heche conformado por "anécdotas personales de su ascenso a la fama". Así lo dice la editora del libro, desde donde aseguran que las memorias de Anne Heche darán que hablar: "Describe desde cómo Harrison Ford se convirtió en su mentor sobre el escenario hasta su relación con Ellen DeGeneres, pasando por su encuentro con Harvey Weinstein, su historia de abuso sexual en la infancia, su relación con Dios y su viaje espiritual interior para amarse a sí misma".

Según informa Associated Press, Anne Heche ahondó en su vida personal cuando estaba escribiendo el libro. De esta forma, Ane Heche revive su dramática situación de cuando se hizo pública su relación con DeGeneres: "Me tacharon de 'escandalosa' porque me enamoré de una mujer. No me identifiqué, personalmente, como lesbiana. Simplemente me enamoré", escribió la fallecida actriz. Además, en ellas aseguraba lo que siempre había dicho: que fue un flechazo y que nunca antes había estado con una mujer.