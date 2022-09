Este viernes 16 de septiembre de 2022, RTVE te trae el mejor cine para empezar el fin de semana con buen pie. Dos películas para que puedas elegir entre la acción de Hollywood y uno de los clásicos de Mario Camus. The Gentlemen se emite en La 1, una cinta protagonizada por Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Hugh Grant y Colin Farrell, entre otros. Aunque si lo que te apetece esta noche es revivir una de las obras más recordadas de Camilo José Cela, puedes ver en La 2 La Colmena.

Thriller, crimen, una película de acción con tintes cómicos que cuenta la historia de Mickey Pearson, un expatriado estadounidense que se hizo rico construyendo un imperio de marihuana en Londres. Cuando se corre la voz de que está buscando sacar dinero del negocio, pronto se desencadena una serie de tramas y planes de aquellos que quieren su fortuna. ¿Te atrapa la trama de The Gentlemen? ¡Pues no te la pierdas esta noche, a partir de las 22:15 horas!

00:00h - Película No soy tu enemigo

Si después de ver The Gentlemen todavía no tienes sueño, La 1 te ofrece otra gran película. No soy tu enemigo es un drama biográfico ambientado en los años 60, justo en el momento álgido del movimiento por los derechos civiles que sacudió Norteamérica. La cinta cuenta la historia de Ann Atwater, una activista negra sin pelos en la lengua, que entabla una relación con Clairborne Paul, un miembro de alto rango del Ku Klux Klan. No soy tu enemigo, dirigida por Robin Bissell, se estrenó en 2018 y está protagonizada por Taraji P. Henson, Sam Rockwell y Anne Heche.