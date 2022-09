Ryan Reynolds ha vuelto a nacer, y todo gracias a una feliz coincidencia que ha acabado salvándole la vida. Todo empezó con una apuesta, que el actor perdió, por eso tuvo que someterse a su primera colonoscopia y grabar su experiencia. ¿El objetivo de todo esto? Reynolds colabora con y el copresidente del club de fútbol de Wrexham, Rob McElhenney, y la organización benéfica Lead from Behind para mandar un mensaje de concienciación sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de colon y animar a todo el mundo, especialmente los hombres, a someterse al procedimiento cuando llegue el momento, a partir de los 45 años.

La estrella de Hollywood lo ha contado en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 44 millones de seguidores. En el vídeo, que también ha publicado en Youtube, Ryan Reynolds se somete a una colonoscopia. No entraba en sus planes grabar todo el proceso, pero lo hizo por un motivo de peso. "Nunca me habría hecho ningún procedimiento médico delante de la cámara para que fuese compartido. Pero no todos los días se puede dar visibilidad sobre algo que puede salvar vidas, esto es suficiente motivación para mí para dejar que una cámara se introduzca por mi trasero", asegura.

Ahora Ryan Reynolds agradece haber tomado la decisión de someterse a la colonoscopia. Fue atendido por los especialistas sanitarios en el hospital de Nueva York, quienes encontraron un pequeño pólipo por el que posteriormente tuvieron que llevarle a quirófano. "Hacerte esto te ha salvado la vida. No bromeo, no estoy siendo dramático. Por esto es precisamente por lo que se hace el procedimiento", señaló uno de los médicos que le atendió.

Un diagnóstico temprano puede salvar muchas vidas, como la de Ryan Reynolds, ya que esos pólipos pueden convertirse en cáncer de colon con el paso del tiempo. Las revisiones periódicas pueden evitar en muchos pacientes un problema mayor. No fue el único que se sometió a una colonoscopia, también lo hizo el actor y compañero en esta aventura, Rob McElhenney, a quien le encontraron otros tres pólipos. "Es un paso muy sencillo que me ha salvado la vida", asegura Reynolds.