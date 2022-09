Leonardo DiCaprio es el blanco de todas las bromas en Hollywood. Primero fue Amy Schumer en la última ceremonia de los Oscar, cuando dejó a todo el público en shock al atreverse a decir lo que todos pensaban en voz alta: "DiCaprio está haciendo grandes esfuerzos para combatir el cambio climático y para dejar un planeta más limpio y verde para sus novias". Su historial de relaciones es considerablemente largo, pero no es esto lo que más sorprende. Es la edad de sus parejas lo que más llama la atención, ninguna mayor de 25 años. Esta vez ha sido Kenan Thompson, cómico de Saturday Night Live al frente de esta 74ª edición de los Emmy, quien ha hecho alusión al actor para divertir al público. "26 es una edad extraña en Hollywood. Eres lo suficientemente joven como para interpretar a una estudiante de instituto, pero demasiado mayor para salir con Leonardo DiCaprio", bromeaba desde el escenario.

Parece ser que la estrella de Hollywood no sale con ninguna mujer que tenga más de 25 años. Esta podría ser la razón de su reciente ruptura con Camila Morrone, que celebró su cumpleaños el pasado mes de junio. Ahora Leonardo DiCaprio podría cerrar la boca a quienes se han burlado de él.

Su supuesta nueva ilusión tiene más de 25 años, pero sigue el mismo patrón que el resto de mujeres que han formado parte de la vida del actor, una modelo de fama internacional: Gigi Hadid. Al parecer, Leonardo DiCaprio estaría especialmente interesado en ella. Según las fuentes, se les ha visto teniendo varias citas por las calles de Nueva York. El Daily Mail ha sacado a la luz las primeras fotos de la pareja en el que sería su último encuentro. Él le susurra al oído mientras le toca el hombro y ella se inclina hacia delante.

“Leonardo DiCaprio hangs with bros after being spotted with Gigi Hadid https://t.co/h89k14rKKk pic.twitter.com/KFHwxxtoxt“