Zayn Malik, despedido tras la denuncia de Yolanda Hadid

Desde que dieran comienzo a su relación, Zayn Malik y Gigi Hadid han pasado por numerosos altibajos de los que han hecho partícipes a ambos hemisferios. Las rupturas entre la pareja fueron muy sonadas, pero desde que llegó al mundo su primera hija en común en septiembre de 2020, ninguno de los dos había evidenciado ningún problema. O al menos, no hasta ahora: Yolanda Hadid, madre de la modelo, ha interpuesto una demanda contra Malik por un supuesto caso de acoso y violencia doméstica contra ella.

Con una denuncia por agresión por parte de su suegra, el exintegrante de One Direction ha visto cómo Hadid daba por terminada su relación. Poco se sabe sobre el supuesto encontronazo entre ambos, pero hay informaciones que apuntan a que tanto Yolanda como Zayn tuvieron una fuerte discusión motivada por la publicación de una imagen de Khai, la hija del matrimonio, donde se veía su rostro. Algo que no gustó demasiado al cantante y que degeneró en insultos y empujones que acabaron materializándose en denuncia.

Ahora bien, ¿cuál ha sido una de las consecuencias de tal denuncia? Pues, precisamente, ver cómo RCA, la discográfica estadounidense con la que Zayn Malik tenía contrato, hacía público su despido tras conocer lo sucedido. "Un montón de gente ha intentado desesperadamente reconducir la vida y la carrera de Zayn, pero nada ha funcionado", alegaban varias fuentes al diario The Sun.

“Zayn Malik is AXED by record label 'over fears he's smoking strong cannabis' https://t.co/s8FL4BX2Aa“