Tiene solo 26 años, pero Gigi Hadid ya se ha convertido en uno de los rostros más emblemáticos de la industria de la moda contemporánea. A finales de 2021, la modelo tuvo que hacer frente a una ruptura sentimental y a la pérdida de un amigo íntimo, pero tal y como confiesa a la revista Instyle, afronta 2022 cargada de ilusiones, proyectos y multitud de ideas que pretende llevar a cabo en los próximos meses.

Más de 72 millones de seguidores. Esa es la impactante cifra que posee Hadid en su perfil de Instagram, una herramienta que sigue utilizando para dar visibilidad a su trabajo, pero también para concienciar de la importancia que posee gestionarlas correctamente cuando tu fama está empezando a crecer. "Las agencias me preguntan: "¿Qué debemos decirles a las modelos más jóvenes sobre las redes sociales? ¿Tú cómo lo hiciste?". Tuve la suerte de que mi crecimiento en redes fuera perfecto. Me hice Instagram a medida que se desarrollaba y a nadie le importaba. Y como comencé sin apenas seguidores, tuve un poco más de tiempo para construir mi voz. Ahora es difícil porque no tengo tanto tiempo", indicaba a la citada publicación.

"La gente piensa que las modelos siempre buscan la perfección"

Como no podía ser de otra manera, Gigi también ha tenido que enfrentarse en más de una ocasión a las críticas sobre su físico. De hecho, durante su entrevista en Instyle quiso incidir en lo fundamental que resulta saber decir "no" a los retoques: "No se puede culpar a las jóvenes, porque así las han educado. La gente piensa que las modelos siempre buscan la perfección, pero yo cuando miro la pantalla del ordenador no compruebo si me estoy viendo bien, sino que me miro a mí misma como parte de la imagen. Creo que una buena modelo debe sacar su propia opinión de cómo se ve fuera de la ecuación, porque cada profesional verá lo que es bonito de manera distinta. No eres real si estás tratando de controlar la creatividad".

"La amabilidad es muy importante", continuaba explicando. Y es que su profesión, lejos de ser concebida como un camino de rosas, está repleta de altibajos que uno debe de saber gestionar. "Mi madre siempre me decía: "Siempre habrá gente en la industria que sea más joven, más bonita, más prometedora. Hay que ser más amable y más trabajador. A veces, la gente dirá: "¿por qué esta modelo vino y se fue?". Pero a veces simplemente es horrible estar cerca de ellas. No digo que yo sea la mejor modelo, pero puedo decir que es agradable estar cerca de mí. Tal vez eso sea lo que me ha mantenido aquí por tanto tiempo. La gente tiene que saber que vas a ser la misma persona cada vez que te vean. Eso no significa que no puedas tener días malos, y gracias a Dios, tenemos muchos amigos a los que podemos acudir".