“Un film maravilloso, delicado, que permanece en la memoria del espectador. Karra Elejalde en el mejor papel de su carrera”, son las palabras que la directora Isabel Coixet le dedida a Vasil (2022), el prometedor debut en largo de la valenciana Avelina Prat. La cinta, participada por RTVE, llegará a los cines el próximo 4 de noviembre y hoy estrena su poster y tráiler oficial, en exclusiva para Somos Cine.

Vasil es una fábula contemporánea sobre cómo los cambios más inesperados pueden cambiarnos la vida. La cinta propone una reflexión sobre la dificultad de conectar con el otro y la torpeza para relacionarnos, especialmente si el otro es “diferente”, pero también con aquellos que tenemos más cerca. Habla también de inmigración, pero especialmente de acogida.

El protagonista es Vasil (Ivan Barnev), un inmigrante búlgaro que duerme en la calle. Pero es un tipo peculiar. Número uno jugando al bridge y al ajedrez, también cuenta historias fascinantes. Alfredo (Karra Elejalde) es un intelectual jubilado al que le gusta el ajedrez acoge a Vasil en su casa... pero lo que iban a ser dos días, se convierte en dos meses, desarrollándose entre ellos una particular relación que fascinará a Luisa (Alexandra Jiménez), la hija de Alfredo. Vasil se convertirá en nexo de todos ellos, transformando la relación entre padre e hija para siempre.

Inspirado en una historia real

El guion se inspira en la experiencia personal de la directora, quien sintió la necesidad de plasmarla en imágenes. Un esperado trabajo impulsado desde su concepción por programas y festivales nacionales e internacionales como el Berlinale Talents 2018, donde fue uno de los 10 proyectos seleccionados en la sección Script Station de entre más de 500 propuestas de todo el mundo. “Mi padre me llamó una mañana para contarme que tenía un búlgaro en su casa. Tal cual. Así empezó todo. Yo soy esa hija que, perpleja y desconcertada, se dedicó a observar todo lo que sucedía como si fuera una película. Lo contaba a mis compañeros, fascinada con cada nuevo suceso, con las reacciones de unos y otros, redescubriendo a mi padre... Y cuando todo acabó, entendí que solo había sido eso, una espectadora, que me había perdido algo en el camino. Y me di cuenta de que, sin conocerlo, este hombre había despertado algo en mí. Así que hice lo único que podía hacer: escribir esta historia", apunta Avelina Prat.

Imágenes del rodaje de 'Vasil'

Producida por DIFERENTE FILMS AIE y DISTINTO FILMS, (El Gran Vázquez, Los niños salvajes, Suc de síndria), la película es un claro exponente de la especial apuesta de la compañía liderada por la ganadora de un Goya Miriam Porté que apoya a autoras y autores y nuevos talentos y ha impulsado proyectos de grandes personajes femeninos, como Clara Campoamor, Concepción Arenal, Margarita Xirgu o Federica Montseny y como los que encontramos en La mujer del siglo o La Luz de Elna (premio Gaudí a mejor película para televisión).

Coproducida con Bulgaria, VASIL retrata la diversidad Europea y plantea situaciones y conflictos que suponen una realidad común en todos los países del continente. Movimientos migratorios, identidad cultural, integración, diferentes miradas hacia el extranjero. Temas en los que han destacado las coproductoras de esta cinta, Mina Mileva y Vesela Kazakova, de Activist 38 (Women Do Cry, Cat In The Wall).

Además de los numerosos reconocimientos internacionales al proyecto, VASIL cuenta con el apoyo del ICAA, el Institut Valencià de Cultura (IVC), el Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) y el Programa Creative Europe Media de la Unión Europea así como la participación de RTVE, TV3 y À Punt, quienes ya han adquirido los derechos. Llegará a los cines de toda España el 4 de noviembre con distribución de FILMAX, responsable también de las ventas internacionales.