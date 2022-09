El actor, y ahora director de cine debutante, Juan Diego Botto está “muy acostumbrado a estrenar películas” y a presentar sus trabajos como actor, pero hasta el preestreno de su primera película, En los márgenes, en el Festival de Venecia este mes de septiembre de 2022 “nunca había vivido la experiencia como director”, ha desvelado en Las tardes de RNE. Reconocía en esta entrevista con Carles Mesa y Carlos del Amor que intentó disimular en la ciudad italiana, pero que estaba muy nervioso.

También ha destacado la “mayor responsabilidad”, pero también el mayor “goce” y “disfrute” del hecho de que “un montón de actores”, productores y equipo técnico confiaran en él para sacar adelante esta historia: “Cuanto más abarcas, más bonito es todo el proceso de contar una historia. Al final básicamente lo que hacemos es contar cuentos”.

Una historia de celos

El germen de la cinta explica que estuvo tras una conversación con Penélope Cruz después de que la actriz viera la obra de teatro Un trozo invisible de este mundo de Botto: “Me comentó que por qué no escribía algo para que hiciéramos juntos. Ella me sugirió una historia de celos. Esa historia de celos a mí no me salió, pero lo que me salió fue una pareja que discutía de celos la noche antes de su desahucio. Lo que me salió así un poco improvisando la escritura, era que los celos enmascaran una realidad que los dos querían evitar”.

En ese momento pensó que “a lo mejor aquí sí que hay algo”. “Ahí empezamos, junto con Olga Rodríguez, a intentar escribir esta historia. Después, con el tiempo, presenté una primera versión a Penélope y le dije 'lo que me sugeriste no me salió, pero tenemos esto'. Le gustó, seguimos trabajando en una nueva versión, después ya intentamos levantarla y fue ella la que me sugirió que por qué no la dirigía”.