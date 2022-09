En Jaula hay un escenario bañado en tiza que ampara al miedo y cristales que lo apuntalan sin frenos. Hay unos vecinos que esperan conocer las luces y sombras de eso que se esconde tras la intimidad de las cortinas. Hay deseos, esperanzas, secretos, amores, odios y locuras hechas pedazos. Hay sospechas e incertidumbres que nacen de casos reales que envolvieron de alguna forma a Ignacio Tatay, el director de una ópera prima que viene pisando fuerte. Escrita junto a Isabel Peña y presentada por Álex de la Iglesia, un regalo para los sentidos al que no se pudo resistir ni la mismísima Elena Anaya: “es una historia apetecible que me sedujo, me atrapó y me arrastró”. ¡Mira la entrevista completa!

¿De qué va? Todo empieza cuando Paula (Elena Anaya) y su marido (Pablo Molinero) van en el coche de vuelta a casa tras una cena. De golpe ven en la carretera a una misteriosa niña (Eva Tennear) a la que deciden acoger tras semanas sin que nadie la reclame. La llegada de la pequeña y su miedo a salir de un cuadro de tiza pintado en el suelo, supone giros, obsesiones y vivencias insospechadas. No están solos. Mientras, Paula inicia un viaje por caminos oscuros para intentar descubrir el pasado de la niña y poner luz a otras penumbras. 01.22 min 'Jaula', estreno 9 de septiembre

¿Qué fue antes? ¿El género o la historia? Según cuenta el director Ignacio Tatay, la elección de un género de terror inundado por el thriller psicológico llegó sin pensarlo: “no fue premeditado, sino que fue la respuesta emocional que generaron en mi esos casos reales en los que está basada la película”. Sucesos tremendamente terroríficos que llamaron la atención del creador en 2010 y que sirvieron de germen para acabar componiendo este film: “hay cosas mías en todos los personajes”. Elena Anaya y Pablo Molinero en el rodaje de 'Jaula' Aunque es la ópera prima de Tatay, la aventura de plasmar en un guion eso que llevaba tiempo danzando en su cabeza la ha vivido junto a Isabel Peña, una de las guionistas más experimentadas del panorama actual. Labor cargada de hilos invisibles que conectan cualquier detalle como si de un hechizo mágico se tratase, ya no solo por lo que se cuenta, sino por cómo se cuenta. Y es que las palabras, en ocasiones, se diluyen cuando los elementos simbólicos cobran protagonismo: “las referencias a Lorca han sido un accidente fortuito del que hemos hablado muchas veces Isabel y yo”.

Mucho más que unos personajes Una pareja, una niña y algunos vecinos de la comunidad son los encargados de caminar por las sendas de la tiza y el bosque. Las tramas avanzan con una espléndida Elena Anaya al volante de los acontecimientos: “Paula es una mujer imperfecta, libre, que persigue sus sueños hasta el final de las consecuencias”, lidera una lucha interna que se fusiona con la externa hasta explotar y remar en un cauce inesperado. Elena Anaya, Pablo Molinero y Eva Tennear en el rodaje de 'Jaula' La complicidad que alcanza Paula con la niña es hipnótica, una relación labrada a base de ensayos y amor: “Eva Tennear es tremendamente inteligente y para nosotros fue crucial cuidarla y protegerla”. Anaya trabaja para sumergirse en esas “realidades y monstruos que residen en el ser humano”, mientras encarna a “un personaje de piel porosa” que invita a viajar por un thriller psicológico “con una gran cantidad de capas y matices”. Pablo Molinero, Eva Llorach o Carlos Santos también se unen al carrusel de esas emociones que tanto “le van a gustar al espectador”.