Nos metemos en la 'Jaula' de Ignacio Tatay y Elena Anaya

Esta semana, llega a la cartelera la primera película de Ignacio Tatay, Jaula, incluida en el sello ‘The Fear Collection” de la productora Pokeepsie Films de Álex de la Iglesia y Carolina Bang. Elena Anaya, con quien charlamos en De película junto a su director, es la protagonista de este thriller de terror, oscuro, lleno de intriga y giros de guion, cuyo rodaje se vio afectado por la pandemia, una película que supone el salto de Tatay al largo tras haber escrito, dirigido y producido los cortometrajes Novio (2007) y Mano a mano (2013).

Otro de los estrenos de la semana, con sello español, es Mi vacío y yo, Premio Especial del Jurado en el pasado Festival de Málaga donde tuvimos la oportunidad de charlar con su director Adrián Silvestre. La película nació de un taller de cine que hizo el director con un grupo de mujeres trans y en el que conoció a Raphaëlle Pérez, la protagonista de esta historia, a medio camino entre la ficción y el documental, con quien también hemos tenido la oportunidad de conversar en el programa.

Y para ir poniéndole al verano su broche final, os invitamos a hacer un Viaje al paraíso junto a dos de las grandes estrellas de Hollywood: George Clooney y Julia Robert. En la nueva película de Ol Parker tenemos la oportunidad de volver a verlos juntos, pero no revueltos, ya que dan vida a una pareja divorciada que no se soporta y que une sus fuerzas para que su hija no cometa el mismo error que, supuestamente, ellos cometieron 25 años atrás. Nosotros, junto a Elio Castro, aprovecharemos para recordar otros títulos en los que hemos podido ver a la oscarizada pareja como Money Monster o la mítica saga Ocean's Eleven.

Profundizamos también, con Ángeles González Sinde, en otro de los grandes estrenos de esta semana, El acusado, de Yvan Attal, Mejor Guion y Mejor Dirección en el BCN Film Fest que pone encima de la mesa el debate sobre el consentimiento.

Además, el resto de estrenos con títulos como El otro Tom, drama mejicano dirigido por Rodrigo Pla y Laura Santullo.

Y otro drama, con sello español pero que nos lleva a Argentina, Dúo, escrito y dirigido por Meritxell Colell premio a la mejor directora de la sección Zonazine en la 25 edición del Festival de Málaga.

El resto de estrenos, las mejores series que nos trae Pedro Calvo, las noticias más destacadas de los últimos Siete días, seis noches y otros muchos contenidos completan, dos horas, De película