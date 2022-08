'Cuando ruge la marabunta': 9 cosas que debes saber de la película

Días de Cine Clásico, en La 2, regresa con un clásico de aventuras. Cuando ruge la marabunta se rodó en 1953, en Tecnicolor, y fue un gran éxito de público, aunque no logró ninguna nominación a los premios Oscar. Y eso que está protagonizada por dos estrellas, Charlton Heston y Eleanor Parker. El actor tenía 33 años y ya había hecho El mayor espectáculo del mundo. La actriz era una gran estrella, con títulos como Sin remisión y Brigada 21, con las que logró que la nominaran el Oscar. Luego vinieron Scaramouche y Fort Bravo.

Cuando ruge la marabunta está basada en un relato corto de Carl Stephenson titulado Leiningen vs. the Ants (Leiningen contra las hormigas), que años antes, en 1948, ya se había adaptado para la radio. La versión en cine estrenada en 1954 se llamó The naked jungle (La selva desnuda), pero en Europa se bautizó como Cuando ruge la marabunta, en España; Quand la marabunta gronde, en Francia; Wenn die marabunta droht, en Alemania; Furia bianca en Italia; Marabunta, en Argentina... El mismo año del estreno se hizo una nueva versión radiofónica. Fue para The Lux Radio Theatre y se contó con Charlton Heston para hacer de Leiningen, pero el papel de Joanna lo leyó Donna Reed. William Conrad, que hace el papel del comisario, interpretó a Leiningen en cuatro adaptaciones radiofónicas de la historia original: tres veces en el programa de radio Escape y una vez en el programa de radio Suspense.

Póster español de 'Cuando ruge la marabunta'

Cuando ruge la marabunta, ¿dónde se rodó? La trama está ambientada en una plantación de cacao situada en la selva amazónica, pero el rodaje no se hizo allí. El equipo trabajó en tres lugares: los estudios de la Paramount de Hollywood, en Los Angeles; la isla Barro Colorado, en Panama, para las escenas de la selva; y la localidad de Florahome, en Florida, donde se rodaron las escenas más famosas, las de los puentes dinamitados. Cuando uno de los puentes explotó, un vecino de la zona se cayó del caballo y murió.

La escena del piano, el cénit de la película La película tuvo que lidiar con la censura, porque una de las claves de la película es el pasado de Joanna. Christopher Lenningen quiere un heredero y su hermano lo arregla preparando una boda por 'carta'. Cuando la sofisticada Joanna intima con el rudo Lenningen, ella utiliza una metáfora para decir que no es la primera vez que se va a acostar con un hombre, y lo hace junto a un piano. “El piano ante el que se sienta no ha sido abierto por nadie antes de su maldita llegada”, dice él. “Si supiera algo de música, sabría que un piano suena mejor cuando se ha tocado. Éste no es un buen piano”, contesta ella. Eleanor Parker y Charlton Heston en 'Cuando ruge la marabunta' RTVE

La escena más violenta, y la más perfumada Otra de las escenas más famosas es cuando los dos discuten. ¡Ojo, Spoiler! Charlton Heston, como contó más tarde, decidió improvisar y le echa encima un frasco de perfume. "Mi perfume, el perfume que yo quería que usaras. Y ni siquiera lo has abierto", le dice. "¡Eres mi mujer!". Eleanor Parker siguió con el guion y juntos lograron una poderosa escena: él se abalanza sobre ella y la besa con violencia. Ella toma una actitud sumisa y él da marcha atrás. "¡No volverá a ocurrir dice!".

Las otras protagonistas: las hormigas En el póster y el título dejan claro que las hormigas tienen un peso importante en la película, pero estas protagonistas secundarias tardan en entrar en escena. Hasta el minuto 50 de la película no se las menciona y hay que esperar hasta la primera hora de duración para que se las vea. Eso sí, luego su protagonismo es absoluto. Otra escena relevante es cuando Leiningen se prepara para enfrentarse a la marabunta. El actor se tenía que echar aceite para repeler el ataque de los insectos, pero le dijeron que mancharía su vestuario y él decidió ponerse jarabe. El remedio fue peor, porque los insectos casi se lo comen. Entre las cosas más sorprendentes del rodaje es la forma de lograr el sonido de las voraces hormigas cuando se comen todo lo que encuentran a su paso. El audio deseado se consiguió con un vaso de hielo picado y una pajita que se hace girar en el interior. ¡Un truco que funciona! Una de las escenas más famosas de 'Cuando ruge la marabunta' RTVE

¡Hay que reciclar! En lo más profundo de la selva amazónica hay una terrible plaga de hormigas que devoran todo lo que encuentran en su camino. Este es el inicio de uno de los episodios de la primera temporada de la serie McGyver, rodado en 1985. ¿Y para qué rodar una escena nueva si existe otra que nos vale? Esto pensaron los responsables de la serie y en el capítulo 6, titulado Trumbo’s World, se utilizaron imágenes de Cuando ruge la marabunta. (1954). No es un caso aislado. En 1971 ya se utilizó otra escena para la película The Hellstrom Chronicle, una cinta que quiso contar que solo los insectos sobrevivirán cuando la humanidad se extinga.

Un vestuario de alta costura Eleanor Parker es la elegancia personificada, fuera y dentro de la pantalla. La Paramount quería lo mejor de lo mejor y el vestuario de Cuando ruge la marabunta lleva la firma de una estrella sin precedentes: Edith Head. Es una de las diseñadoras de vestuario más importantes y premiadas de Hollywood. Entre sus trabajos destacan películas como La heredera, Eva al desnudo, Sansón y Dalila, Un lugar en el sol, Vacaciones en Roma, ​Sabrina y La rosa tatuada, y por todas ellas ganó el Oscar. Aunque luego vinieron dos más. Ha trabajado en más de 400 películas y atesoró un total de 35 nominaciones al Oscar. No ganó todos, pero se lo merecía todos.

Ese director me suena Byron Conrad Haskin comenzó a trabajar como experto en efectos especiales, profesión que compaginaba con la dirección cuando rodó Cuando ruge la marabunta. Empezó a dirigir con 28, y ya no paró. Logró dos nominaciones al Oscar, pero no logró ninguno, y entre sus películas hay éxitos como La isla del tesoro, La guerra de los mundos, Su majestad de los mares del Sur, La conquista del espacio, Robinson Crusoe en Marte... Como técnico en efectos especiales tuvo una carrera muy larga y su último trabajo fue en otro clásico: Arsénico por compasión.