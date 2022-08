Tiburones, leones, lobos… hasta elefantes. El séptimo arte ha convertido al reino animal en la mayor amenaza para sus estrellas, una realidad igual o más aterradora aún que las catástrofes que protagonizan decenas de películas. Pero no hablamos solo de grandes mamíferos o escualos, sino también de pequeños insectos. El poder no está únicamente en el tamaño, y si no que se lo digan a todas las personas que han visto Cuando ruge la marabunta. Según la cinta, magnífico clásico protagonizado por Charlton Heston y Eleanor Parker, las hormigas son capaces de arrasar con todo, incluidos los seres humanos. Pero, ¿es esto verdad? ¿Son capaces las hormigas de devorar a una persona?

Así son las hormigas guerreras Aunque algunas especies de hormigas pueden picar a los humanos y, por culpa del veneno, causar muchísimo dolor, lo de que estos insectos puedan comerse a personas vivas es cosa de ficción. Por suerte para todos, esto solo lo podemos ver en el cine, en películas como Cuando ruge la marabunta o Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. La marabunta no es solo un término para denominar a un conjunto de hormigas, sino que también es el nombre por el que se conoce a las hormigas guerreras. La hormiga guerrera encuentra a su víctima por el movimiento GETTY IMAGES/ iStock / Getty Images Plus Este tipo de hormigas forma larguísimas y temibles columnas, un verdadero ejército que ataca sin piedad a sus presas. Sus víctimas son otros insectos, desde babosas hasta escorpiones. Atacan en grupo y la víctima apenas se puede defender, inmovilizadas y despedazadas por las hormigas guerreras. La única forma de que los insectos puedan protegerse de la amenaza de estas hormigas es quedarse quietos: las hormigas guerreras están prácticamente ciegas y solo pueden localizar a sus presas por su movimiento. Hormigas guerreras de la especie eciton burchelli en Costa Rica GETTY IMAGES/ Oxford Scientific Las imágenes de sus ataques son extremas y crueles pero, por suerte para los seres humanos, la marabunta no se mete con nosotros. Las hormigas guerreras no pueden devorar personas, por mucho que se empeñe Cuando ruge la marabunta. El tormento de sufrir su amenaza se lo dejamos a Charlton Heston y Eleanor Parker, los protagonistas de esta maravillosa película que, pese a que tire más de ficción que de realidad, es todo un clásico de Hollywood. Charlton Heston: 7 cosas que no sabías sobre la controvertida estrella de Hollywood