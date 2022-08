'You're The One That I Want' es una de las canciones más famosas de todos los tiempos, un éxito que va más allá de la película Grease. El tema que cantan y bailan Olivia Newton-John y John Travolta es, además, un rompepistas y un clásico de las bodas y los karaokes. Todo el mundo ha cantado esta canción, incluso quienes no saben inglés. Grease, todo un clásico del cine musical, no gustó a la Academia de Hollywood y en los Oscar de 1979 casi la ignoraron, ya que tan solo logró una nominación a mejor canción. Pero no fue la marchosa 'You're The One That I Want', sino la balada 'Hopelessly devoted to you'.

Hablamos de un tema conocido en todo el planeta, que arrasó en las listas de éxitos y de ventas. En Estados Unidos se coronó en lo más alto del Billboard Hot 100 y en el Reino Unido alcanzó enseguida el número uno y se mantuvo en ese primer puesto durante nueve semanas. Fue, además, disco de platino y es una de las seis canciones más vendidas de la historia del país. También arrasó en Alemania y Francia, y se dice que es una de las canciones más vendida y escuchada de la historia de todos los tiempos. 'You're The One That I Want' ('Eres al que yo quiero') la compuso John Farrar para la película Grease, que es la versión cinematográfica del musical del mismo nombre, que también lo escribió Farrar. Formó parte de los grupos The Strangers y The Shadows (representaron a Reino Unido en el Festival de Eurovisión de 1975), pero tuvo más éxito junto a Olivia Newton-John, para la que compuso y produjo más de diez discos, entre ellos Physical, además de los temas para Grease y Xanadú.

Y.. ¿Qué dice la letra de 'You're The One That I Want' ? La canción es perfecta para el final de la película y la secuencia está muy bien rodada. El chico malote que resulta ser un romántico descubre que la chica modosita puede ser todo lo contrario. "Siento escalofríos, pierdo el control", dice Danny Zuko. "Mejor que te pongas en forma porque necesito un hombre", dice Sandy.

John Travolta y Olivia Newton-John, en Grease GTRES

'You're The One That I Want' Letra en inglés I got chills, they're multiplying

And I'm losing control

Because the power you're supplying

It's electrifying You'd better shape up

Because I need a man

And my heart is set on you

You'd better shape up, better understand

To my heart I must be true You're the one that I want, oh

Honey the one that I want, oh

Honey the one that I want, oh

Can't you see, oh yes indeed, oh yes indeed If you're filled with affection

You're too shy to convey

Meditate my direction

Feel your way You better shape up

Because you need a man

Who can keep me satisfied

You'd better shape up, you'd better prove

That my faith is justified But I'm sure down deep inside

You're the one that I want, oh

Honey the one that I want, oh

Honey the one that I want, oh

Can't you see, oh yes indeed, oh yes indeed