Hoy hace un año que el cine se despidió de una de las grandes intérpretes españolas: Pilar Bardem. La actriz falleció el 17 de julio de 2021 a los 82 años de edad tras varios días ingresada a causa de una crisis respiratoria, según comunicaron sus hijos: Carlos, Mónica y Javier Bardem. Una triste pérdida para el sector cinematográfico que no ha pasado desapercibido en el primer aniversario de su muerte. Su hijo Carlos Bardem ha recordado con gran pesar este día y le ha dedicado unas emotivas palabras a su madre en las redes sociales: "Hoy hace un año que murió Pilar Bardem, la matriarca de la profesión. Un año ya sin ti, madre. Pero estás, cada vez más, aquí con nosotros...", escribe.

Carlos Bardem, roto de dolor un año después de la muerte de Pilar Bardem

Pilar Bardem era la matriarca de la familia. Hace ya un año que Javier, Carlos y Mónica Bardem quedaron huérfanos por completo. Y es que el duelo por la muerte de una madre nunca se supera, por mucho que digan. Con ello se va un pedazo del corazón de cada hijo. Es un dolor intenso que poco a poco se va transformando en el amor y el cariño de los recuerdos.

Así lo ha demostrado Carlos Bardem, quien ha rescatado una antigua fotografía junto a Pilar Bardem en tono sepia para este día tan especial, junto con un poema que le dedicó el 14 de marzo de 2022, día en el que Pilar tendría que haber cumplido 83 años. En él Carlos expresa que no teme olvidar a su madre por una sencilla razón: la ve y la oye cada día. También siente su risa, siempre cálida y retadora, así como sus ojos, que le acarician y le abrigan: "Tu saber me consuela y me alienta", dice.

“Un año ya sin ti, Madre. Pero estás, cada vez más, estás aquí con nosotros…#PilarBardem pic.twitter.com/ewmeFOsPmP“ — Carlos Bardem Oficial (@carlosbardem) July 17, 2022

En este precioso poema, Carlos Bardem confiesa su mayor temor: "Me da miedo que con mi vida no llegue nunca a ser digno de la tuya. De tu amor. De ti. De tu sangre fértil, tu alma gigante y generosa", escribe. Y es que además de ser una de las grandes actrices del cine español, Pilar Bardem dedicó gran parte de su vida a la ayuda social y el activismo en defensa de los derechos de las mujeres. Una faceta que sus hijos han heredado: Javier y Carlos Bardem se embarcaron en un fascinante viaje por la Antártida para concienciar sobre el cambio climático en Santuario.