El talento corre por las venas de la familia Bardem y también por la rama del director Juan Antonio Bardem en toda una vida dedicada al cine. Aunque sus hijos no son tan famosos como los de su hermana Pilar, han seguido los pasos de su padre en el cine y con mucho éxito. De sus cuatro hijos con María Aguado, tres de ellos trabajan en la misma industria, aunque con distintas funciones. Los cuatro, además, han salido en películas de Juan Antonio Bardem.

Por mucho que apareciera en La corrupción de Chris Miller junto a sus hermanos, lo suyo no es la interpretación, sino la dirección . Ya lo demostró con su primer cortometraje, La madre , en el que aparecían su primo Javier Bardem y su tía Pilar. Con él ganó el Goya al Mejor cortometraje de ficción en 1996, aunque no fue su primera vez en estos premios: le nominaron el año siguiente como mejor dirección novel (junto a Alfonso Albacete y David Menkes) por el largometraje Más que amor, frenesí y de nuevo en 2000 por La mujer más fea del mundo , en las que contó con su hermano Juan para componer la banda sonora (también encargado de la de La madre).

Rafael Bardem

El único que parece no dedicarse al cine es Rafael, del que poco se sabe, aunque sí saliese en una película de su padre: La isla misteriosa, protagonizada por Omar Shariff. "Participé como actor porque mi padre quería que yo fuese actor, pero era más su empeño que mi deseo. Luego me di cuenta de que no solo no era buen actor, sino que tampoco me interesaba mucho", explica Rafael en el documental Juan Antonio Bardem, vitalista militante.

Sus otros tres hermanos, por otra parte, actuaron en La corrupción de Chris Miller, una de las muchas películas que dirigió Juan Antonio Bardem. "Es la única vez que hemos trabajado tres de sus hijos en una película suya y a los tres nos mataba", dice María Bardem en este Imprescindibles que se emite en el centenario del nacimiento del genio.