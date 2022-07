El programa ha empezado con una sorpresa preciosa por parte de los jueces de MasterChef. Los aspirantes han llegado a las cocinas y se las han encontrado apagadas. En el lugar de los jueces había una televisión y Jordi, en voz en off, advertía que tenían preparado para los aspirantes “un regalo que les va a dejar sin palabras”.

Pepe a Adrián: "Creo que no se puede ser más noble que tú, ni valiente"

“Ay, Adrián, mi vasquito flamenco. Si tú supieras la lección de vida que nos has dado a todos… Es recordarnos que ser buena gente no depende de lo que uno haya vivido. Has vivido situaciones duras, feas, y nunca he detectado ni un poquito de rabia dentro de ti. Al contrario, solamente quieres olvidar el pasado para proyectarlo a mejor y ser feliz tú y que la gente que está contigo a tu alrededor sea feliz también. No sé cuál sería la palabra más justa para hablar de ti, pero a lo mejor ‘ejemplar’. Creo que no se puede ser más noble que tú ni más valiente. Abre ese restaurante bonito y familiar que tú ya tienes aquí en tu mente, que has pensado tantas veces. Puedes llegar tan lejos como a ti te dé la gana”, le dijo el juez de MasterChef en su mensaje.

Pepe tuvo también unas palabras bonitas hacia Adrián en referencia a la ausencia de su padre. “No sabes cómo me duele no poder regalarte ese último abrazo de tu padre que tanto echas de menos. Yo no le puedo sustituir, pero de verdad, de corazón te lo digo, si alguna vez de aquí a la eternidad necesitas un buen consejo, alguien que te escuche como solamente los padres sabemos hacer, siento el mismo cariño, admiración, orgullo que él tiene que estar sintiendo por ti. Lo sé. Esté donde esté, ese hombre está hoy llorando lleno de felicidad diciendo ‘Mi hijo, qué tío más grande’”. Adrián no ha podido evitar emocionarse ante este cariñoso mensaje.