MasterChef | Pepe a Adrián: "No se puede ser más noble"

Adrián ha enfrentado grandes obstáculos en su vida personal. El aspirante se encuentra muy orgulloso de sí mismo por haber conseguido dejar atrás una pasado que le ha hecho daño. A raíz de su paso por MasterChef, Adrián es una persona diferente: ha descubierto cuál es su sueño, tiene unas metas que desea alcanzar y sabe que cuenta con el potencial necesario para lograr todas sus aspiraciones. Pero por si acaso en los momentos de bajón -como los que tuvo en el anterior programa con una capitanía muy compleja- siempre habrá alguien que le recuerde el gran talento que tiene y ese es Pepe Rodríguez.

El chef ha dedicado unas preciosas palabras al aspirante que han hecho que se le saltasen las lágrimas. “Ser buena gente no depende de lo que uno haya vivido”, ha destacado Pepe Rodríguez. El juez de MasterChef ha alabado la actitud de Adrián y ha definido al aspirante como ‘ejemplar’. “Creo que no se puede ser más noble que tú ni más valiente”, ha añadido. Además, Pepe ha animado a Adrián a que no desista en su sueño de abrir un restaurante bonito y familiar y ha advertido a Adrián de algo que debe recordar siempre: “Puedes llegar tan lejos como a ti te dé la gana”.

Pepe siente un gran afecto hacia Adrián

Adrián ha tenido una vida compleja y, desafortunadamente, perdió a su padre muy joven. Sin embargo, tanto los aspirantes como los jueces le tienen tanto aprecio que no quieren que se sienta nunca solo. Por eso, Pepe Rodríguez tuvo unas palabras hacia Adrián en referencia a la ausencia de su padre. “No sabes lo que me duele no poder regalarte ese último abrazo de tu padre que tanto echas de menos. Yo no lo puedo sustituir, pero de corazón te lo digo, si alguna vez de aquí a la eternidad necesitas un buen consejo, alguien que te escuche como solamente los padres sabemos hacer, siento el mismo cariño, admiración y orgullo que él tiene que estar sintiendo por ti”, le dijo.

Adrián se ha emocionado mucho ante estas palabras, aunque quizá le han jugado una mala pasada. El aspirante apenas ha logrado terminar su plato y se ha mostrado decepcionado con el resultado. “Igual como hemos empezado la noche me han abierto el corazón con lo de mi padre que a la hora de cocinar me he bloqueado un poco y por eso es toda la frustración que tengo dentro. No supero la muerte de mi padre pero es porque no quiero pensar”, ha confesado Adrián.