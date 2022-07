MasterChef | David acusa a Pepe de falta de respeto

“Qué pasa, ¿no puedo estar cabreado? Y si me faltan el respeto también. Me lo has faltado tu diciéndome que no sé leer, no sé escribir, que no sé calcular”, le decía David a Pepe Rodríguez claramente a la cara. El chef no podía creer lo que estaba viviendo y miraba a David intentando que el aspirante entrara en razón y entendiera el porqué de las palabras del juez. “Perdona, pero una falta de respeto es hacer un helado mal pesado, hacer cinco bizcochos mal pesados, dime, ¿eso cómo lo llamas?”, le explicaba Pepe Rodríguez al aspirante sobre el mal resultado de sus platos. “Déjame tranquilo de verdad te lo digo. Ya está, ¿no? Ya está Pepe”, le decía David nervioso.

Bronca entre Pepe y David en MasterChef El chef respondía explicando que ellos tienen que dar la cara delante de comensales de alto nivel y que la respuesta a un mal resultado de sus platos no puede ser un simple “ya está”. Esta conversación terminó con David quitándose el delantal rojo del reto para escapar de las cocinas y poder respirar. “Llevo un nivel de estrés exagerado, llega un punto en el que soy persona, soy humano, y exploto. Ya está, es lo que hay, tengo mucho carácter”, explicaba David tras lo sucedido. 03.52 min David no puede más y estalla en MasterChef 10