Pese a que Patricia solo ha estado fuera de MasterChef 10 una semana, la aspirante ha regresado al talent con las pilas recargadas y llena de energía para superar cualquier reto que le propongan los jueces. Patricia vuelve a por todas y no va a permitir que ningún descuido pueda volver a suponer su expulsión, esta vez sí, definitiva, de MasterChef. Por eso, en la prueba de exteriores la hemos visto tensa y pendiente de todo lo que sucedía en las cocinas de su equipo. A la aspirante no le ha acabado de convencer el equipo que le ha tocado, conformado por Claudia, Yannick y Luismi, y ha intentado erigirse como la líder del equipo. Tanto que en más de una ocasión ha levantado la voz a sus compañeros.

“Baja un poco los decibelios”, le ha espetado Claudia después de una breve discusión con Luismi. Las aspirantes ha protagonizado un desencuentro que ha culminado con Pepe advirtiéndoles que si no se relajaban, las sacaría de la cocina a las dos. Cabe recordar que Pepe ha sido el capitán del equipo, pero lo ha liderado a ciegas. “Claudia saca lo peor de mí y yo lo de ella, porque somos muy parecidas a nivel de que somos muy espontáneas y decimos lo que pensamos. Entonces chocamos mucho”, ha confesado Patricia. Discuten mucho, sí, pero enseguida se reconcilian, porque por encima de todo está su pasión por la cocina y su amistad. Ellas dos, junto con Yannick, Teresa y María Lo se han autodenominado en más de una ocasión ‘Las Spice Girls de MasterChef’. De hecho, la expulsión de Patricia y Teresa dolió bastante a estos compañeros porque suponía la fragmentación del grupo.

La receta que le hizo volver a MasterChef

No cabe duda de que Patricia regresa para aprender y llegar lo más lejos posible en MasterChef 10. La semana pasada nos sorprendió con una réplica perfecta de esta receta de helado de vino tinto y yogur, el postre estrella del restaurante del chef Óscar Hernando. Los jueces aplaudieron su trabajo, lo que supuso su retorno a las cocinas de MasterChef. “Patricia, te tengo que felicitar. El helado estaba para patentarlo, perfectamente hecho. La trampa de ese postre era darle el punto de vino y que no supiese a alcohol. Y eso lo has conseguido porque la gelatina era puro vino blanco maravilloso. El postre estaba para comerte tres seguidos”, señaló Pepe Rodríguez. Patricia apunta maneras… ¿Estaremos ante la próxima ganadora de MasterChef?