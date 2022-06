Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera siguen demostrando por qué son el trío perfecto para MasterChef. Los tres mezclan empatía, experiencia, respeto y pasión por su trabajo para aconsejar a los aspirantes y hacerles crecer semana a semana, edición tras edición. Y en este ocasión le ha tocado a Jordi, que ha dado una espectacular lección a los aspirantes de la décima edición sobre cómo afrontar los problemas inesperados que se pueden presentar en un cocinado.

Los aspirantes que llegaron al último reto de la noche con delantal negro se tuvieron que enfrentar a la elaboración de una brillante receta de Paul Bocuse, chef francés considerado uno de los mejores cocineros de la historia: poulet de bresse en vessie. Que se podría traducir como pollo de bresse en vejiga. Los jueces, junto a Florentino Fernández, analizaron el paso a paso de la receta y Pepe Rodríguez retó a Jordi Cruz a ponerse la chaquetilla y cocinar dicha receta. El catalán no lo dudó.

Fue durante la elaboración de este plato donde Jordi Cruz dio una lección a los aspirantes de MasterChef 10. En el momento de la cocción, a Jordi se le rompió la vejia por culpa de un poro, que hizo que se abriera. La manera de afrontar este problema fue impecable. Sacó el pollo de la vejiga y repitió el proceso. "¿Qué haces? ¿Desesperarte? ¡No! Sigues cocinando. Hay que capear el temporal y lograr que el cliente salga feliz", reivindicó Jordi. Desde galería, David y Jokin comentaron cómo el chef reaccionaba: "Mira, mira. ¡Qué tranquilidad! Esto es lo que hay que hacer, buscar la solución".

Un resultado final impecable

Superados los problemas, Jordi Cruz terminó presentando un plato impresionante. El punto del pollo era inmejorable y lo acompañó con verduritas cocidas, arroz bashmati con cebolla y caldo de parmesano aderezado con aceite de trufa y mantequilla de hierbas. A todo ello, le añadió una salsa suprema, un fondo de carne y un aire de trufa. "Buenísimo, extraordinario", confirmaron Pepe, Samantha y Flo.

Si te has quedado con ganas de ver a Jordi Cruz en los fogones de MasterChef, recuperamos aquí el momentazo que protagonizó en MasterChef 9 cocinando un delicioso plato de pichón con su jugo, romesco de zanahoria y escabeche de zanahoria. La Terremoto, invitada en aquella ocasión, no daba crédito: "¿Todo eso lo has hecho tú en este rato?". ¡Es increíble poder disfrutar de Jordi en MasterChef!