MasterChef | Patricia, expulsada, se queda a las puertas de la final, Â¿quiÃ©n ganarÃ¡?

Los aspirantes se han dejado la piel en esta semifinal. Adrián, Patricia, Verónica, María Lo y David, todos han dado lo mejor de sí mismos para conseguir un puesto en la gran final de MasterChef, pero uno de ellos se ha quedado a las puertas. Patricia es la última expulsada de esta décima edición. La repescada se va con lágrimas en los ojos, sintiendo rabia por no haber hecho un plato decente en el último reto, que le ha llevado a colgar el delantal y despedirse de sus compañeros.

Tres grandes chefs han acompañado a los semifinalistas esta noche: Pedro Subijana, Jesús Sánchez y el maestro chocolatero Damian Allsop. Además, los aspirantes han recibido en plató la visita de Santiago Segura, exaspirante de MasterChef Celebrity 3. Ha sido una noche de muchas emociones, ha habido lágrimas, incluso algún que otro roce entre aspirantes y jueces. Así te hemos contado la semifinal de la décima edición de MasterChef.

RESUMEN DE LA SEMIFINAL DE MASTERCHEF 10

¿Por qué lloran todos los aspirantes de MasterChef? Adrián, Patricia, Verónica, María Lo o David, uno de ellos no pasaría a la gran final y los aspirantes eran conscientes de lo que se jugaban. Entraron en las cocinas sorprendidos al no ver a los jueces en plató. Para animarles, Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera envían un mensaje muy importante para cada uno de ellos. Qué les dijeron los jueces de MasterChef a los aspirantes para que terminaran RTVE.es Adrián fue el primero en romper a llorar, esta vez de emoción. Ejemplar, valiente, leal, son algunos de los adjetivos que le dedicó Pepe: "Siento el mismo cariño, admiración y orgullo que tu padre tiene que estar sintiendo por ti, allá donde esté". Jordi provocó las lágrimas de María Lo, a quien describió como una mujer con mucho coraje. Además, el juez le abrió las puertas de su restaurante y le propuso irse a trabajar con él. Ella aceptó sin dudar. Samantha le mandó un mensaje a Patricia, "el alma de la fiesta", y le ofreció su ayuda para guiarla en el mundo de la cocina, concretamente, en el del catering. MasterChef | Pepe a Adrián: "No se puede ser más noble" RTVE.es David ha sido el aspirante que más ha sorprendido a los jueces. "Has sido el gallo, pero con mucha inteligencia, porque todo el mundo te respeta y te quiere", le decía Pepe, y le animaba a seguir su camino como cocinero. Jordi Cruz terminó pidiendo disculpas a Verónica, hecha un mar de lágrimas: "Creo que nos hemos precipitado utilizando la palabra soberbia, que tu reactividad a nuestros veredictos no ha sido por arrogancia, sino la consecuencia de una coraza durísima que te has creado para tapar el dolor". ¡Menudo comienzo de semifinal! Jordi Cruz en MasterChef: "Esperé a que mi papá tuviese un alzhéimer terrorífico, para decirle te quiero" RTVE.es

Pedro Subijana pone a los aspirantes de MasterChef a prueba Continuaron las sorpresas esta noche en MasterChef. El gran chef Pedro Subijana, de Akelarre, entró en plató. ¿Cuál es la clave de su éxito? "Yo siempre he sido muy autocrítico y me he rodeado de un equipo maravilloso, que es lo más importante. Hay que cuidarlo, mimarlo y mantenerlo", aseguraba. Los aspirantes se preguntaban qué había traido el chef para ellos. Bajo las campanas, dos elaboraciones, donde la ostra era el ingrediente protagonista. Para superar la primera prueba, tendían que replicar su plato. Quien gane, tenía premio: un contrato de trabajo de un año en las cocinas del resort Catalonia Gran Costa Mujeres, en Cancún. Tener la receta puede ser de gran ayuda, pero no lo es todo. La primera en confundirse fue Patricia. "Creo que se está confundiendo en la fórmula para hacer el crujiente de ostra. En la receta pone también aceite de oliva para freír, ella lo ha mezclado todo", lamentaba Pepe Rodríguez que era testigo del caos. Lo nervios le estaban jugando una mala pasada. Quien disfrutó más de la prueba fue sin duda María Lo. La aspirante y amante de las ostras parecía tenerlo todo bajo control. 05.08 min Adrián no consigue terminar su plato en MasterChef 10 No fue la mejor prueba para Patricia ni tampoco para Adrián, que estuvieron muy perdidos durante todo el cocinado. "No voy a presentar esto, no voy a presentar nada", murmuraba desesperado el aspirante vasco, que además, le robó sin querer una elaboración a su compañera María Lo. "¿Alguien se ha llevado mi terrina?", preguntaba incrédula, hasta que Adrián se dio cuenta de lo que había pasado.

A María Lo le llueven las ofertas de trabajo, ¿rechazará a Jordi Cruz? Parecía que Adrián no iba a presentar ninguna elaboración, pero al final optó por llevar un plato al que bautizó como 'Pido perdón', un nombre muy significativo. "Semana doce y no poder traer un plato en condiciones, me fastidia", lamentaba el aspirante. Patricia hizo lo mismo que su compañero y presentó un plato a los jueces. "He empezado nerviosa y lo he hecho mal todo", confesaba. En cambio, sus compañeros pudieron terminar las elaboraciones, unos mejor que otros. David aprobó, pero María Lo y Verónica lo hicieron con nota. MasterChef | Pepe a Adrián: "No se puede ser más noble" RTVE.es Y la ganadora resultó ser María Lo. A la aspirante le llovían las ofertas de trabajo. Como premio, se llevó el contrato de un año, algo que no termonó de convencer a Jordi Cruz, que ya contaba con ella para su restaurante. ¿Con quién se quedará? MasterChef | María Lo, una aspirante ejemplar RTVE.es

Los primeros finalistas de MasterChef 10 De la prueba de exteriores iban a salir los nombres de los primeros finalistas de la edición. Los aspirantes no lo tuvieron nada fácil, porque de comensales estaban los paladares mas exigentes, nada más y nada menos que los treinta mejores chef de Madrid. Todos, excepto María Lo, sabían lo que significaba ponerse al frente de una cocina, por eso los jueces decidieron que fuera ella la capitana esta vez. La prueba tuvo lugar en el hotel Rosewood Villa Magna en Madrid, porque allí se encuentra el nuevo restaurante Amós del chef Jesús Sánchez. Él fue el encargado de elaborar el menú que después tuvieron que replicar los aspirantes. Por un lado, en el equipo azul, estaba la capitana María Lo, junto a Verónica y Adrián. En el equipo rojo, Patricia y David, solos ante este complicado reto. El veredicto de esta prueba, como ya avisasban los jueces, fue individual.

El monumental cabreo de David con Pepe Rodríguez: "Me has faltado al respeto" El equipo azul fue el primero en empezar, mientras que sus contrincantes intentaban distraerlos, pero María Lo tenía muy claro lo que tenía que hacer y daba órdenes a sus compañeros para que todo saliera a la perfección. Adrián se encargaba de limpiar la anchoa, una tarea complicada. Jordi Cruz le enseñó cómo hacerlo, en vez de utilizar el cuchillo, le aconsejó usar sus propias manos. Lo cierto es que la capitana estaba encantada con su equipo y todo le salió a pedir de boca. Mientras, el equipo rojo era un caos absoluto. Solo eran dos para llevar a cabo todo el menú y parecía que Patricia estaba un poco perdida. David, viendo la lentitud con la que estaba trabajando su compañera, no pudo evitar ponerse nervioso. "¡No llegamos!", gritaba desesperado el asturiano. 03.16 min David acumula mucha frustración y se rompe Ya sabemos que para elaborar un postre son muy importantes las cantidades, pues en el equipo rojo no dieron una con las cuentas para calcular las proporciones. El postre del equipo azul acabó siendo un desastre. "Necesitáis unas clases de matemáticas", les adviertió Pepe Rodríguez, que intentó sacar adelante el plato como pudo. Sus palabras no le sentaron nada bien a David: "Estoy cabreado. Me has faltado al respeto diciéndome que no sé leer, que no sé escribir, que no sé calcular. Déjame tranquilo, de verdad te lo digo". El estrés del cocinado le pasó factura y explotó. "Soy humano, tengo mucho caracter", se excusba el asturiano ante las cámaras. MasterChef | David acusa a Pepe de falta de respeto RTVE.es

María Lo, primera finalista de MasterChef 10 Pepe Rodríguez le volvió a reprochar a David su actitud, sobre todo después de haber hecho mal todos los cálculos y las proporciones del postre. "Has pagado conmigo la frustración que yo creo que has acumulado de toda la prueba, que lo entiendo, porque trabajar con Patricia hoy ha sido duro. No has dado una", le decía a la aspirante, que aceptó sin cuestionar su parte de culpa. 03.49 min María Lo es la primera finalista de MasterChef 10 Los jueces le dieron la enhorabuena al equipo azul. "Habéis sacado dos platazos", aseguró Jordi Cruz, pero no todos los aspirantes trabajaron al mismo nivel. Verónica y Adrián han cometieron varios errores, meintras que María Lo se llevó todos los elogios, y, por lo tanto, se convirtió en la primera finalista de la décima edición de MasterChef. La aspirante rompió a llorar de la emoción al escuchar su nombre. "El mayor regalo de mi vida. Me merecía esta plaza en la final. Lo he disfrutado", aseguraba.

El chocolate, el protagonista de la prueba de expulsión Todavía quedaban tres plazas para la final. Adrián, Verónica, David o Patricia, uno de ellos se quedaría a las puertas de la final. Los jueces les esperaban en plató tomando el té, ¿una pista para lo que tendrán que cocinar en la última prueba de la noche? Todo apuntaba a que hoy la repostería sería la protagonista. Para acompañarles en este reto llegó Santiago Segura, exaspirante de la tercera edición de MasterChef Celebrity. También recibieron a visita de Damian Allsop, chocolatero de El Celler de Can Roca y Casa Cacao. Los aspirantes tuvieron que replicar uno de sus espectaculares postres, un plato que su propio creador definió como "bastante complejo".