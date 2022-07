MasterChef no solo nos da grandes retos gastronómicos y concursantes que se atreven con todo, si no también historias personales conmovedoras, que nos llegan al corazón. No solo de los aspirantes, sino también de los jueces. Jordi Cruz se ha sincerado durante la semifinal, hablando de una experiencia muy dura: solo le dijo a su padre que le quería cuando, enfermo de alzhéimer, no pudo comprender el amor con el que se lo declaraba. Lo ha hecho durante su mensaje personal a María Lo, quien le explicó a su padre que era lesbiana antes al entrar a MasterChef.

El padre de María Lo murió en mayo, "sabiendo quién era su hija , al 100%, sin filtros", como relataba ella en Instagram. "Me esperó, esperó para verme y finalmente poder irse , y creo que ese es el acto de amor más grande que pueda existir. Y con esa espera, me dio la oportunidad de poder decirle todo lo que siempre había querido decirle pero que por H o por B, nos callamos", descubría la concursante, dejando claro lo importante que es hablar y decir todo lo que sentimos a nuestros seres queridos antes de que sea demasiado tarde.

"Tienes un talento gigante, pero también tienes una fortaleza que asombra. Te admiro, ¿y sabes por qué? Porque has tenido una valentía que yo no tuve ", ha elogiado Jordi, justo antes de recordar un difícil momento de su vida. "Yo esperé a que mi papá tuviese un alzhéimer terrorífico , a no ver nadie en sus ojos, para decirle 'te quiero' . Nunca se lo dije. ¿Se puede ser más tonto, más lelo? Con lo bonito que es decir 'te quiero'. Qué bonito es tener valor , decir las cosas cuando toca. Sí, señorita, la admiro por muchas cosas, pero también por tu coraje", ha explicado el juez de MasterChef .

Aquella fue su despedida: murió esa misma noche

De su relación con su padre y su dificultad a la hora de transmitirle sus sentimientos ya había hablado con anterioridad. "He sido muy parecido a mi padre en muchas cosas, y ese es el tema. Yo no quería parecerme a mi padre. Quería superar esas limitaciones que había visto en él. Tenía mil cosas buenas, pero esa limitación de no poder decir 'te quiero' cuando en el fondo te apetece un montón, de no poder dar un abrazo porque te da una vergüenza que no la entiendes… Eso me cabreaba", dijo en En la tuya o en la mía.

02.58 min Jordi Cruz le dijo "te quiero" a su padre la noche de su muerte

Jordi Cruz explicó entonces que sabía que su padre murió estando orgulloso de él y lo que había logrado, aunque nunca llegase a decirle que le quería: "Jamás me dijo 'te quiero' así, a cascoporro. Yo tampoco a él. La noche que murió, imagino que ese alzhéimer, el hecho de no ver a nadie en esos ojos, quitó esa barrera y le dije te quiero". Pese al arrepentimiento que muestran sus desgarradoras palabras en MasterChef, lo cierto es que el chef confesó en aquella entrevista sentirse "en paz": "Creo que cerramos ese círculo. Yo siempre pedí a Dios que no pasara eso sin haberle dicho te quiero a mi padre y se lo dije. No como me habría gustado, pero se lo dije".