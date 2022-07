Derrotada se presentaba Patricia, la última expulsada de MasterChef, al iniciar las valoraciones del último reto de la noche. Y, mucho más, cuando el jurado tuvo que valorar su creación. “Le estoy faltando el respeto a los otros compañeros que se han ido antes. He hecho una cosa muy mal también hoy y os estoy faltando el respeto a todos en plena semifinal. No puedo dejar de llorar”, le decía Patricia a Pepe Rodríguez antes de conocer su valoración.

Patricia ya había pasado por un programa 12 cargado de intensidad. La prueba por equipos supuso un absoluto caos para la aspirante y un elemento clave para que David sacara de nuevo el “demonio” que lleva dentro. “Vosotros no sé a qué habéis venido, camareros por favor saquen ustedes esto, díganle a Samantha que lo llame como esto. Incluso podría ser eso, ahí queda eso”, decía Pepe Rodríguez al ver el mal trabajo de ambos aspirantes. David sentía así que era una gran falta de respeto por parte del chef ya que él solo había lidiado con las paredes que le colocaba Patricia en cada cocinado. “Esto es imposible, iros en paz porque madre mía. David tengo que hacer otra vez el bizcocho lo siento mucho de verdad, a la tercera va la vencida”, explicaba Patricia cargada de nervios. Sus compañeros desde el otro lado veían la terrible situación y comentaba que les daba mucha pena el desorden que sufría la aspirante en ese momento.

Patricia se destruye a ella misma

“Este plato no tiene nombre porque no es plato ni es nada”, Patricia no se cortaba frente al jurado y Santiago Segura al entregar su creación. “Estoy hastiado de esa actitud tuya derrotista, destructiva, porque creo que eres una mujer inteligente y que lo podías hacer. Has venido pensando en que no mereces estar aquí y que tus compañeros son mejores. Has decidido rendirte, es una pena. Yo no te voy a reñir por este plato, no estoy enfadado, estoy decepcionado”, así sentenciaba Jordi Cruz la actitud de Patricia en la semifinal. “No has sido derrotada por la prueba, ni por tus compañeros, ni por el jurado… Has sido derrotada por ti misma”, continuaba el chef. Pepe comentaba al respecto que aunque no había sacado el plato como el de muestra, las elaboraciones tenían buen sabor y que podría haber estado bueno igual siendo otro postre. Eso sí, el problema es de actitud, de falta de ganas. “Hay que venir aquí diciendo y "por qué no". Lo que hay, está bien hecho Patricia, lo poco que hay está bien. Tienes maneras pero no las has utilizado”, le comentaba el chef a la aspirante mirándole a los ojos.

“Creo que a Patricia le falta autoestima y si una persona se piensa que no es válida tira la toalla de una forma inconsciente. Hasta que no se de cuenta de eso no va a empezar a brillar y me veo muy reflejada en ella hace cuatro, o cinco, años. Yo también era un poco así”, explicaba María Lo desde la galería viendo a su amiga hundida.