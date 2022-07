Adrián ha ganado una experiencia gastronómica en Atrio, el restaurante del chef Toño Pérez, tras cocinar unas manitas de cordero con setas y una crema de patata. Sin embargo, en MasterChef hay ocasiones en las que se da una de cal y otra de arena. Al convertirse en el mejor de la primera prueba, ha recaído también sobre Adrián la responsabilidad de ejercer la doble capitanía en la prueba de exteriores. El aspirante ha encajado bien la noticia y se ha mostrado con ganas de liderar ambos equipos, aún a sabiendas de la dificultad que ello comporta. En total, entre los dos equipos los aspirantes debían cocinar seis tapas. Por tanto, un total de seis recetas que tan solo conocía Adrián.

Ya desde un inicio, los nervios se han apoderado de Adrián. Se le iban las palabras mientras explicaba las elaboraciones a los integrantes del equipo rojo, Claudia y David. “Voy a tranquilizarme porque…”, ha confesado el aspirante mientras notábamos que no se acababa de ubicar. “¿Os ha quedado claro, chicas? Porque a mí no mucho”, ha comentado Patricia.

“Estoy saturado y me tenéis que ayudar”, ha explicado Adrián a David y Claudia. “Piensa las cosas, relájate, eres hoy nuestro faro”, le ha dicho Jordi para intentar calmarlo. Además, el chef ha advertido a Claudia y a David de que debían estar especialmente atentos y reclamar la ayuda de Adrián cuando tuviesen alguna duda. Pero Adrián no ha logrado centrarse. “Estoy yendo de cocina en cocina y no me estoy aclarando nada. Me estoy saturando y no sé ni qué decirles a mis compañeros…”, ha confesado.