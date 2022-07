'La vida de Adèle' y los círculos de abuso en pareja, qué son y cómo detectarlos

El programa de cine Versión Española ha vuelto a enarbolar la bandera arcoíris en el coloquio de este domingo. Coincidiendo con las celebraciones del Orgullo, la presentadora Cayetana Guillén Cuervo ha reunido en su mesa a la cantante Alba Reche, la artista multidisciplinar Coco Dávez y a la activista, actriz y cantante Rocío Saiz para charlar sobre varios aspectos de La vida de Adèle (2013).

La película, ganadora de la Palma de Oro en Cannes, nos habla de un viaje iniciático hacia la identidad sexual, con las actrices Adèle Exarchopoulos, Léa Seydoux entregadas en cuerpo y alma en esta cinta, controvertida por el alto voltaje de sus largas escenas de sexo entre mujeres, apasionada en su puesta en escena, sincera como pocas películas sobre el amor lésbico, pero que también muestra otros aspectos más oscuros sobre una pareja (sea lésbica o no) en la que se dan abusos de poder o los llamados “círculos de abusos”.

La ley del hielo, el ghosting: las fases de un círculo de abuso

Cuenta Saiz que tras la “ley del hielo”, puede llegar el “ghosting”, un término anglosajón que significaría “fantasma” y que se refiere a la desaparición de la persona. Se aleja o de marcha sin tener en cuenta el daño emocional que esto pueda ocasionar, dejando a la otra persona llena de dudas y desatando la culpabilidad. También puede darse, como apunta la cantante, el “gaslighting”, (o luz de gas) un tipo de abuso en el que la pareja pone en duda la realidad que plantea la otra persona, te desacreditan. “Esto pasa cuando te dicen que estás loca o te hacen creer que lo que dices es mentira”.

“En La vida de Adèle, ella ni si quiera se atreve a preguntar, la protagonista no tiene la capacidad, ni la madurez para preguntar a su pareja si algo va bien o si pasa algo en la pareja. En parte porque está muy enamorada, que es cuando suceden estos círculos de abuso, cuando uno de los dos está muy enamorado”, apunta Saiz.

Cayetana Guillén-Cuervo y las otras dos invitadas a la charla atienden con mucho interés. La presentadora habla de “grandes coordendas” ante las palabras de Saiz, porque “cuando se pone nombre a lo que te está pasando, se destapona la angustia”, añade Guillen-Cuervo.

En la película también se da otro termino, el “benching” (de banco, bench en inglés), cuando Adèle decide alejarse de la relación, pero no puede. De algún modo, Emma sabe que Adèle mantiene con ella una relación de dependencia y lo sabe. “Ahí llega el momento “boomer” (quizá por el nombre del chicle, que no consigues despegarte) en el que cuando intentas salir, de repente esa pareja te manda un mensaje de me he acordado de ti”, dice Saiz. De esa manera te mantiene siempre cerca de su órbita.