El cine español se va de la ciudad al campo, más allá de la revolución de 'Alcarrás'

En los últimos años, han sido varias las películas que han llevado al espectador a lugares poco habituales en las ficciones: el campo, las periferias de las ciudades, suburbios, pequeños pueblos, zonas rurales… Surgen así miradas y paisajes diferentes de los que estamos habituados a ver o formas diferentes de mostrar lugares más conocidos, que parece que han llegado para quedarse.

En especial, este 2022, varios directores y directoras han elegido estas zonas más rurales para situar sus historias. Desde la aclamada Alcarrás de Carla Simón, ganadora del Oso de Oro en la Berlinale, una cinta que dignifica la mirada del mundo rural a través de una historia familiar, hasta As bestas, el thriller rural de Rodrigo Sorogoyen ambientado en una pequeña aldea en la montaña gallega que se estrenará a finales de este año.

Fuera de las grande urbes, el relato cambia el foco, alumbrando personajes -especialmente los femeninos- en los que el cine no había reparado hasta ahora como merecían. Títulos como Cinco lobitos, El agua o Cerdita, las obras de Alauda Ruiz de Azúa, Elena López Riera y Carlota Pereda, respectivamente, son también ejemplo de ello. Tres cineastas que acercan opiniones sobre este cambio de perspectiva cinematográfica y con las que hemos tenido la oportunidad de hablar sobre ese acercamiento de las ficciones actuales hacia lo rural.

Aunque todavía queda mucho por hacer en este sentido, López Riera tiene claro que “ las mujeres cada vez vamos accediendo a más , vamos ganando terreno que era nuestro, que deberían haber sido nuestros desde hace mucho tiempo. Y no solamente de las mujeres, de personas que no se identifiquen solamente con el hombre blanco heterosexual que ocupaba los lugares de poder y al que le han concedido todos los espacios de producir, escribir, dirigir películas…”

Elena López Riera reconoce que “ hacer cine es una excusa muy buena para volver a ver a tu familia, a tus amigos y volver al pueblo ”. En su caso, situar El agua y sus anteriores historias en Orihuela “fue algo natural de ir a lo inmediato, a lo que me iba interesando en cada momento y, por casualidad o no, era mi pueblo”.

El importante papel de los pueblos

Otra cosa en común de estas tres directoras con las que charlamos es que tanto en Cerdita, en Cinco Lobitos y en El agua, -todas ellas participadas por RTVE- se ha contado con la colaboración y la integración en el rodaje de los habitantes de los pueblos o zonas donde se desarrollan las historias. En el caso de Cerdita, Carlota comenta que intentaron involucrar a la gente lo máximo posible, ya fuese formando parte del #teamPiggy o como actores o figuración.

En Cinco lobitos, aunque tuvieron complicado realizar ese tipo de casting debido a la época post-pandemia, también podemos encontrar esta representación: “por ejemplo las pescaderas que aparecen son pescaderas reales de la pescadería del pueblo de mi madre” y “en la escena del txoko, en el funeral, había gente también del pueblo, una cuadrilla real del txoko”.

Quizá la película en la que más presencia tienen estas personas es en El agua, donde la gran mayoría de personajes (incluída la protagonista, Luna Pamiés) son actores no profesionales procedentes de la zona. Pero López Riera destaca la importancia de estas personas “no solamente a la hora de aparecer o no en la película sino cómo se ha ido nutriendo la escritura del guion. Es que yo hago pelis porque vengo de allí y porque me han contado las cosas de una manera muy particular que tiene que ver con contar las cosas como se cuentan allí”. Por este motivo, espera que todo el cariño que le han dado durante el proceso, pueda quedar reflejado en la película.

Al igual que ellas, Alcarrás se nutre del talento local, llevando también a la pantalla a actores no profesionales de la zona. Pero lo rural no solo se tuvo en cuenta a la hora del rodaje, una vez acabada la película, se hizo todo lo posible para que el estreno se pudiese proyectar en distintos pueblos, consiguiendo reabrir las puertas de 40 cines rurales para ver la película.

Imagen de 'El agua' © Laia Lluch

Estas directoras miran al futuro sabiendo que aún queda trabajo por hacer. Alauda Ruiz de Azúa comenta que estamos en un punto de dibujar y redefinir las representaciones de las zonas rurales y Elena López Riera recalca la importancia de “intentar complejizar las representaciones de lo rural [...] porque los seres humanos somos complejos” y “es importante que las películas intenten, por lo menos, dar cuenta de esa complejidad”.

Lo que parece evidente es que algo está cambiando en el cine español y que estas nuevas representaciones y miradas han llegado para quedarse y para hacer más rico el imaginario al que estábamos acostumbrados.