La expectación era inmensa y la espera valió la pena. Todos los pronósticos se han cumplido y el desfile que la casa Dior ha hecho en Sevilla es todo un éxito. ¡Hoy no se habla de otra cosa! Hacía muchos años que la moda al más alto nivel no recalaba en España. Son muy pocas las veces que las grandes firmas de moda o los genios de la aguja han presentado sus colecciones en una ciudad española, como vimos en la exposición 'En Madrid: una historia de moda', y nunca antes se había hecho en Sevilla. La prensa local se ha volcado con este magno evento y tambíén la nacional e incluso la internacional. La prensa alaba todo: el desfile, la colección, el escenario, la puesta en escena... y la elección de la capital andaluza para acoger este evento planetario. La palabra más repetida es 'histórico' y no cabe duda de que este adjetivo es, en este caso, certero. ¿Pero por qué motivos este desfile es tan importante?

Desfile de Dior en Sevilla EFE

La implicación con Sevilla Maria Grazia Chiuri, directora creativa de la casa francesa desde 2016, no se ha limitado a inspirarse o copiar los elementos más típicos de la indumentaria andaluza y ha querido trabajar de cerca con los artesanos de la ciudad, tanto para las prendas como para los complementos. Durante un tiempo la diseñadora ha estado recorriendo lugares emblemáticos de Sevilla, ha disfrutado viendo la valiosa iconografía religiosa, como la famosa Esperanza Macarena. Cada pieza de la colecciones es un homenaje a la artesanía y las tradiciones andaluzas y Chiuri, para evitar las acusaciones de apropiación cultural, ha colaborado con artistas locales. Así hemos visto los bordados de los mantones de Manila de María José Sánchez Espinar, una pasión de la que es heredera de tercera generación, y creadora de los que han formado parte de esta colección; el valorado trabajo de Javier Menacho en marroquinería, trasladado ahora a a bolsos cincelados a mano, únicos, para los que utiliza técnicas y herramientas idénticas a las de hace 200 años; los sombreros de Fernández y Roche, casa creada en el siglo XIX, que hizo el sombrero de Indiana Jones y viste las cabezas de la familia real británica; y los abanicos de Paula Carbonell, perteneciente a una saga centenaria. Desfile de Dior en Sevilla EFE

Carmen Amaya "El símbolo de esta colección es la legendaria Carmen Amaya, conocida como La Capitana, una artista revolucionaria que bailó con libertad mezclando fuerza y fragilidad. Era capaz de representar el alma de España", dice la diseñadora sobre la bailaora, a la que celebra como icono feminista. La artista Ángeles Vila Tortosa ha hecho varios carteles que han decorado la ciudad y en ellos se ve a Carmen Amaya junto a palabras como Embrujo, Fuerza y Empoderamiento", las tres claves de la colección crucero. Luego, en el desfile, hemos visto a la bailaora Belén López resucitar el espíritu de La Capitana , acompañada por otros artistas flamencos, como El Yiyo, y una orquesta dirigida por el compositor Alberto Iglesias. Desfile de Dior en Sevilla efe

Desde Sevilla al mundo Las grandes casas de moda como Dior, Chanel o Louis Vuitton no presentan sus colecciones crucero en las pasarelas de París y escogen lugares especiales para mostrar esta línea orientada al ocio y el disfrute, destinada a esa clienta que en los meses fríos viaja a lugares más amables y necesita llenar la maleta de prendas nuevas. Dior hace historia y Sevilla hace historia, ya es la primera vez que se celebra un desfile de estas características en la ciudad andaluza. No es un desfile local, con diseñadores nacionales. Hablamos de una de las casas de moda más importantes del mundo y de un desfile que se ha visto, y se sigue viendo, en todo el planeta. Los desfiles de la colección crucero de Dior se han presentado antes en lugares como Atenas, Lecce, Marrakech, Chantilly, Los Ángeles... "Considero que la línea Crucero es única, es un proyecto en el que conviven diferentes culturas y artistas, y una oportunidad única para hacer intercambio de ideas y culturas", dice la diseñadora. No es la primera vez que la firma estrecha lazos con España a través de sus colecciones, el propio Christian Dior presentó en 1954 un vestido que llamó "Noche de España" en 1954, dos años más tarde nombró a otro "Baile en Sevilla". Desfile de Dior en Sevilla efe

Un batallón de modelos El hecho de cambiar la pasarela por un espacio tan grande y amplio como la plaza de España de Sevilla implica tener a muchas modelos, para que no dé sensación de vacío. Para este desfile, la casa francesa ha contado con 110 modelos, chicas con perfiles muy distintos con los que Maria Grazia Chiuri quiere reflejar la diversidad del mundo real y sobre todo para demostrar que Dior es una firma moderna, que apuesta por la inclusión, la tolerancia y el respeto a lo diferente. Chiuri es una de las grandes diseñadoras que se implica y lanza mensajes en todos sus desfiles, primando siempre un discurso feminista y sostenible. Desfile de Dior en Sevilla EFE