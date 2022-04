Entramos en la sala de la exposición y lo primero que vemos es una fotografía de Madrid hecha por Gerardo Contreras en 1946. Es la Gran Vía de noche, iluminada por las farolas. Es hermosa, y tiene mucho simbolismo: hay esperanza, ganas de vivir. La famosa calle de Madrid es el centro de la vida social, con cines, cafeterías, salas de espectáculos, casas de costura. O lo que es lo mismo: el glamur de estrellas, la vida social, la moda. Tras el éxito de 'Mad about Hollywood', Esperanza García Claver presenta ahora 'En Madrid. Una Historia de la Moda' en la Sala El Águila, un viaje a los años 40, 50 y 60 de una ciudad en constante cambio, convertida en plató cinematográfico, pero también en hervidero de tendencias. Y no solo de moda. "La exposición empieza en la posguerra, y he querido remarcar que esa ciudad no deja de apasionarse, se reabren los almacenes y las tiendas, como la de Loewe del Barrio de Salamanca. Pero en la muestra he querido reflejar cierto pudor, ya que son años de posguerra, y por eso no ves un vestido de alta costura".

Objetos con historia e historias Lo que sí se ve, junto a las fotografías, es un conjunto de objetos que cuentan muchas historias. Revistas, bocetos, patrones, accesorios. Piezas que hablan de las costureras y modistas que cosían, de las señoras que lucían esas prendas, de los lugares en los que se lucían...Porque esta historia habla del pasado, pero también de lo hoy nos queda de él: y lo descubrimos gracias a la labor de estudio e investigación de García Claver, minucioso, certero, apasionado. Bordadoras de la sección femenina trabajando, 1947 Muller "Todas las fotografías expuestas son inéditas", dice. Y remarca su idea de 'retratar' esos años desde dos puntos de vista, el público y el privado. "Lo público tiene que ver con los desfiles, las casas de costura, las estrellas de cine que vienen a Madrid y que son tan inspiradoras, las revistas de moda.... Y los eventos, como los que hacen Estrellita Castro o Celia Gámez, o la inauguración del Hipódromo de la Zarzuela". Luego está el ámbito privado, lo referente a la vida en el taller, el trabajo de las costureras, esas artistas de la aguja que engrandecieron la moda. Mujeres anónimas. Hasta ahora. "Había cientos de modistas en Madrid, entre las que trabajaban en casa y las que trabajan con los modistos, que vuelven a abrir sus casas, o los que se instalan en Madrid, como Pertegaz o Pedro Rodríguez. Y Balenciaga, que vuelve a abrir".

La moda anónima En las fotografías vemos la vida en el taller, los rangos que había, la forma de tratar a las clientas... Y todo apoyado con prendas maravillosas, desde un vestido de Manuela González Gómez, Manolita, que data de 1942 hasta un vestido de Elio Berhanyer, que refleja muy bien la moda de finales de los 60 y principios de los 70. Llama poderosamente la atención una fotografía de Basabe de un desfile de Marbel. Es de 1955 y la modelo lleva un vestido elegantísimo. Si te giras, te encuentras con el vestido. Es un momento sensacional. Reportaje con modelos de Pertegaz en 1948 Muller El paso del blanco y negro al color se hace con elegancia, en sintonía con lo que cuentan las fotografías y los vídeos que vemos. Instantes de un desfile de Dior en el palacio de Liria celebrado en 1959, o de Cayetana, duquesa de Alba, conversando con Yves Saint Laurent, que entonces era director creativo de la firma. "Es una figura que empieza a formarse ahora, y que es determinante en la evolución de las casas de moda".