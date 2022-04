Dice Moisés Nieto que Francisco de Goya fue como un tuitero, que contaba lo que pasaba en Madrid en sus cuadros. No es descabellado, ya que nos dejó escenas como El baile de San Antonio de la Florida, La merienda, La romería de San Isidro, La gallina ciega, Baile a orillas del Manzanares… “Pintó la parte más positiva de Madrid, la más bella, pero también la más oscura… y yo he decidido rescatar la más bella”. Y lo hace trasladando siluetas, colores y texturas muy presentes en la obra de Goya a una colección de fuerte carga estética y muchos vínculos con la tradición, la historia y la cultura españolas. “Hemos reinventado los códigos de la vestimenta de la época en todo tipo de prendas”, dice, y destaca el trabajo artesanal que hay en cada una de ellas.

La excelencia de la artesanía

Ha contado con 9 artesanas y 1 artesano para crear las piezas y el resultado es una colección única, cargada de simbolismos y mensajes, un trabajo maestro que conecta tradiciones con vanguardia, artesanía con modernidad, oficio con moda de autor. Esta expresión, de rabiosa actualidad, se emplea a veces a la ligera, pero en el caso de Moisés Nieto su uso está más que justificado.

Moisés Nieto actualiza códigos del 'majismo' de Goya. Inma Mariscal

Vemos un abrigo de lana negro que una artesana ha bordado a mano con restos de hilaturas de colores que le ha dado la Real Fábrica de Tapices. “Los colores que tienen ellos no los tiene nadie, porque los consiguen utilizando tintes naturales a mano”, revela. Cada pieza es única, y cuenta una historia. Hay prendas hechas en un telar, como antiguamente, y solo así se consigue un acabado especial: no hay otro igual.

Además de los colores vemos que en dos piezas hay estampados que salen de un grabado de Goya, exactamente Tú que no puedes, en el que se ve a dos hombres humildes cargando a hombros a dos burros, una crítica social a los poderosos que son sostenidos por el pueblo. No faltan las ‘prendas ícono’ de la casa, como los sastres con blazer entallado en la cintura y las gabardinas. A su lado vemos novedades muy interesantes, como todas las piezas en las que ha desarrollado la silueta del siglo XVIII y las aplicaciones de madroños tan vinculadas a la estética goyesca, y que Moisés actualiza en looks fabulosos que tienen sentido en pleno siglo XXI. Esos guiños evidentes a los personajes de Goya se aprecian también en los fajines, que ahora abrazan la cintura y la silueta, y van en el mismo tono que el resto de prenda. “No hemos querido quedarnos en recrear solo el traje goyesco, sino hacerlo muchos más nuestro, con una silueta más contemporánea y actual”.