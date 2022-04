¿Dónde viviremos en el futuro? ¿Podremos instalarnos en Marte? ¿Y cómo vestiremos allí? El diseñador Noah Christian parece tener respuestas y ya trabaja pensando en el mañana. Sin olvidar el presente, por supuesto. Es uno de los jóvenes talentos de la moda española, aunque por sus venas corren distintas culturas. Su madre es española y su padre es italiano. Se conocieron en Alemania y allí nació él. Cuenta que su pasión por la moda empezó muy pronto, fascinado por modelos como Claudia Schiffer y las concursantes de Germany's Next Topmodel, la versión alemana de America's Next Top Model, conducido por Heidi Klum. Con 18 años, Noah Christian decidió que su parte española pesaba más y se trasladó a Galicia. Se formó en la escuela Goymar y nada más graduarse lanzó su primera colección. De eso han pasado 4 años y ya no es un estudiante que empieza a caminar en el mundo de la costura. Ahora, Noah Christian en un joven talento que tiene las ideas muy claras. Es consciente del camino que tiene que emprender la moda: abrazar la sostenibilidad para minimizar el impacto negativo que este sector tiene sobre el planeta. Un planeta que, quizá, como vemos en el cine de ciencia ficción, llegue a ser inhabitable o incluso llegue a desaparecer.

Vestido de Noah Christian

Una firma sostenible RTVE habla con el diseñador en Madrid, en el espacio de moda del mercado de San Antón que impulsa Eduardo Navarrete para dar a conocer a creadores jóvenes. Allí instaló sus burros con las prendas de su última colección. Lo que más llama la atención son los colores y las texturas. "Yo me inspiro en la astronomía y en la cultura japonesa, sobre todo en los jardines de Japón. La sostenibilidad está muy presente en la firma, sobre todo en los tejidos, porque solo he utilizado algodón orgánico, sedas y poliéster reciclado. Y utilizo también materiales que desechan otras empresas". Look de Noah Christian Otra de las características relevantes de su colección es el empleo del basalto. "Su uso es un paso clave hacia un futuro sostenible en la Tierra y más allá", dice. La roca de basalto puede volver a fundirse en lava, estirarse en hilos y tejerse para obtener tejido. Con estas telas se pueden hacer prendas, e incluso trajes espaciales. "Es un proceso complejo, pero muy interesantes. Yo colaboro con 'Made of Mars', una empresa norteamericana para crear prendas que se pueden utilizar en otros planetas. El basalto está presente en el planeta Marte. Si nos fuéramos a vivir allí en un futuro podríamos hacer ropa con sus materiales. El tejido que se obtiene del basalto es resistente al fuego y no pesa casi nada. Es un tejido muy fino y es fácil trabajar con él". Bolso de Noah Christian