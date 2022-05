Champions League 2022: las WAGs del Real Madrid celebran la victoria

¡Y con esta ya van 14! Es la decimocuarta victoria del Real Madrid en la Champions League. Tras un partido bastante tenso en el que Courtois salvó al equipo con todas sus paradas, llegaron las celebraciones del equipo de fútbol. Eso sí, no sin sus WAGs (Women and girlfriends), es decir, las esposas y novias de los futbolistas, quienes bajaron al campo de juego para fotografiar este instante para el recuerdo, algunas acompañadas de sus hijos y todo. Y después... ¡fiesta! Así es como Sara Sálamo, Daphne Cañizares, Karoline Lima, Sandra Garal y Sofija Milo, entre muchas otras, celebraron la victoria del Real Madrid en la Champions League 2022.

Las WAGs del Real Madrid se unen en la Champions

En 2022 el Real Madrid ha cumplido 120 años y se ha hecho con su decimocuarta Champions League. Una nueva 'Orejona' que los galácticos se llevan para casa. Para algunos es su tercera con el equipo, como por ejemplo Marco Asensio. Su prometida, Sandra Garal, así lo ha recordado en su cuenta de Instagram: "Mi amor, mi campeón. Orgullosa de ti siempre y feliz por todos tus triunfos. Te amo con todo mi corazón", escribe al lado de una imagen de Asensio en el campo tras el partido con el número 14 en su camiseta.

Otra de las WAGs que celebró la decimocuarta Champions del Real Madrid in situ tras el partido fue Karoline Lima, ex de Neymar y actual novia de E. Militao, con quien próximamente tendrá un hijo. La modelo bajo al césped para recorrerlo al lado de Militao y publicó un vídeo del momento en sus redes sociales: "Me gustaría ayudarte a realizar tus sueños contigo. Este es tu año. Te amo", dice.

También estuvo presente en el momento de la victoria Daphe Cañizares, la mujer de Dani Carvajal, que antes del partido estuvo acompañada de las otras WAGs del equipo. Y después del partido, Daphne bajó al campo acompañada de sus hijos para disfrutar de la victoria al lado de Carvajal. Ambos protagonizaron una de las fotos más entrañables de la noche junto a Marcelo y Clarice Alves, quienes también celebraron la Champions metiendo a su hija en la gran 'Orejona'.

Dani Carvajal y Daphe Cañizares celebran la Champions Acompañados de sus hijos EFE

Marcelo y su esposa, Clarice Alves Celebrando la 14.ª Champions League del Real Madrid EFE

También Mishel Gerzig, la novia de Thibaut Courtois desde hace año y medio, se sumó a la fiesta en París. El portero fue una de las grandes estrellas de la final de la Champions League 2022 con sus paradas, que salvaron al Real Madrid en más de una ocasión de los ataques del Liverpool. Por eso mismo, Mishel publicó una story de Instagram donde aseguraba que Courtois era el superhéroe del equipo y el número uno y no solo porque lo lleve en su dorsal. Además, Mishel Gerzig compartió el momento en el que el Real Madrid se proclamó ganador y cómo lo vivió desde las gradas: ¡con muchas lágrimas por la emoción!

Sin embargo, hay otras WAGs que se perdieron el momento y tuvieron que disfrutar del partido en la distancia. Es el caso de Sofija Milo, esposa de Luka Jovic, quien compartió una divertida imagen desde el salón de su casa acompañada de sus dos bebés vestidos a juego con... ¡la camiseta del Real Madrid!

Una de las grandes ausentes en la celebración de la Champions League 2022 del Real Madrid ha sido sin duda Sara Sálamo, actriz y esposa de Isco, quien se encuentra trabajando en un rodaje. Además, Isco Alarcón se ha quedado sin su quinta copa, aunque sí recibió su medalla. ¿El motivo? No haber dispiutado ni un solo minuto en la competición de este año. Lo mismo le ha ocurrido a Andriy Lunin, que vivió la dulce victoria sin la compañía de su esposa, Anastasia Tamazova, y el hijo que tienen en común.