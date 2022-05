Esta Copa de Europa del Real Madrid ante el Liverpool será, pase lo que pase el día 28, la de las remontadas. Porque en ninguna otra ocasión, hasta ahora, los jugadores del Real Madrid, han protagonizado tantas como en esta edición, tan emocionantes como este año, tan increíbles como hemos comprobado en este curso de la vieja Copa de Europa.

Así han caído grandes equipos como el París Saint Germain, El Chelsea, El Manchester City, cuando todo parecía perdido, cuando el Madrid andaba más a la deriva, de repente, se activó ese click mágico que los jugadores de ese club, se han transmitido con o sin saberlo durante años, para voltear la realidad. No hay explicación posible, o si la hay es algo que escapa al alcance de cualquier análisis lógico.

Con ese afán lanzamos este Vintage que hemos llamado "El espíritu de Juanito, Santillana y Benzema" Claro, habría que poner muchos más jugadores a lo largo de todos estos años, pero el titular da para lo que da. Y hemos traído a Torrespaña al Carlos Alonso González, más conocido como Santillana, para que nos explique cómo se hace eso de remontar a contra corriente.

Y nos ha contado como surgió esa conexión mágica que se recuerda cada minuto siete en cada partido del Madrid en el Bernabéu: "arriba, arriba, con ese balón, que Juanito la prepara y Santillana mete gol" Y que nos diga como era capaz de volar y mantenerse en el aire de esa forma con apenas 1,75 de altura.

Y con Santillana está Emilio Contreras, director adjunto de Marca, periodista sereno y reflexivo. Hacía falta alguien así para darle tranquilidad a la locura. Y cierra la terna de invitados, Kike Marín, periodista de El Confidencial, que estos días ha escrito sobre la ilógica de esos minutos eléctricos que encienden al Real Madrid en los que sus jugadores parecen capaces de lo que sea.

Entre todos intentamos explicar algo que no se puede explicar. Como apuntó "Dante Panzieri en su libro de 1967, Fútbol Dinámica de lo Impensado" cuando dijo que su libro no servía para nada, nuestro Vintage no pretende resolver ningún enigma, solo reunir una antología de goles, jugadas y momentos que han configurado éstas y aquellas remontadas, hasta formar todo un tablero verde y mágico que Valdano retapizó parafreseando a García Márquez como "El miedo escénico"

De todo eso, de lo impensado, del miedo escénico y de la gloria de las remontadas va este Vintage. Habría que meter ahí a muchos jugadores. o cabían todos, pero si que están, seguro, bajo "El espíritu de Juanito, Santillana y Benzema"

Jueves Teledeporte, RTVE Play a las 21:00 horas. Dos horas con todo lo improbable e imprevisto.