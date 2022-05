Teresa cumplía las condicoines para dar a luz por parto natural, pero fue sometida a una cesárea sin ninguna justificación. ¿El motivo? Cumplir con el protocolo decretado por el servicio de ginecología, que decía que había que someter a una cesárea a todas las mujeres infectadas de coronavirus que estuvieran de parto. Desde el principio, Teresa tuvo muy claro que quería demandar al hospital por el trato sufrido durante el nacimiento de su hija en abril de 2020.

En el capítulo 5, del Parir en el siglo 21. El Podcast. -disponible en RTVE Play Radio- conocemos a las mujeres como Teresa, que junto a abogadas, matronas y otras mujeres activistas han conseguido que la violencia obstétrica se nombre y reconozca también desde las instituciones: el gobierno español da luz verde en el Consejo de Ministros, una reforma de la ley del aborto, que reconozca el problema y proponga soluciones estructurales.

Denunciar y acompañar

La asociación El parto en nuestro nació de la necesidad de encontrar apoyo entre mujeres que acaban de sufrir partos traumáticos y querían sentirse escuchadas y comprendidas. Cuando el grupo superó las mil mujeres, decidieron dar el paso y organizarse. Desde entonces realizan un trabajo de denuncia pública y también de acompañamiento de las mujeres que han sufrido situaciones de violencia en todo el proceso de parto.

¿Has visto que alguien entre a un paritorio sin presentarse? ¿Hacer un tacto vaginal sin pedir permiso? ¿Poner oxitocina sin pedir consentimiento?

Carmina Comas, jefe de servicio de Obstetricia del Hospital Universitario Germans Trias. RTVE

reconoce que hay muchas formas diferentes de daño y muchas de ellas no son conscientes ni visibles. Por eso, aunque el término violencia obstétrica genere debate, es necesario que los propios profesionales sanitarios ejerzan formas más respetuosas de atención a la salud de la mujer y cambiar, entre otras cosas, la cultura de atención al parto. “El problema no es el procedimiento que hacemos, sino cómo lo realizamos, cómo lo explicamos. Y eso requiere unas habilidades comunicativas que la mayoría de profesionales no tenemos. Quizá el reto actual no es tanto aprender más, como desaprender aquello que no ayuda y que incluso puede llegar a perjudicar”, añade.