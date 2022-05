"He sufrido violencia obstétrica. Quiero denunciar"

Mariola estaba embarazada. Cuando rompió aguas, le pusieron oxitocina y empezó con los dolores. “Tenía que empujar, porque el niño tenía que salir, pero el niño no salía”, relata ella misma al explica su caso en el capítulo 3 del pódcast Parir en el siglo 21, ya disponible en RTVE Play Radio. Un episodio dedicado a entender cómo son los procesos judiciales cuando una víctima decide denunciar que ha sufrido violencia obstétrica.

“Cogió una banqueta, se subió encima de mi barriga... Hizo de todo”. Así relata Mariola el momento en el que el matrón, se subió a una banqueta y dejó caer todo el peso sobre su barriga, presionando para acelerar la salida del bebé. Este tipo de práctica se conoce como maniobra de Kristeller. Una maniobra desaconsejada por guías clínicas y protocolos de todo el mundo, que cuando se realiza no se refleja en la documentación de los partos.

¿Por qué no se revisó el canal del parto?

Finalmente el niño salió, aunque hubo que hacer una episiotomía y Mariolá sufrió, según su historia clínica, un desgarro de grado 1. A los nueve días recibió el alta y se fue a casa feliz con su hijo, pero ella no se encontraba bien. “Se lo comenté a la matrona y le dije que yo seguía estando mal, que no me encontraba bien, que no podía salir de casa. Que yo estornudaba, hacía algún esfuerzo y yo me lo hacía encima. Entonces, me subió al potro y lo primero que hizo fue echarse las manos a la cabeza y decirme que estaba totalmente abierta. Que me había quedado totalmente abierta y que estaba haciendo todo por el mismo sitio”, recuerda.

Mariola es operada de urgencia y en esta intervención se revela, por primera vez, que estaba roto el esfínter. Una operación que tendrían que haberle realizado en el postparto inmediato.

“Yo no quiero que otra persona tenga esto. Porque esto de por vida es muy duro. Muy, muy duro”, subraya Mariola, que al investigar en internet otros casos como el suyo, quiso hacer algo para que nadie pase por la misma situación. Por eso, decidió ir a juicio.