Han sido muchos los vestidos de novia que se han presentado en Maestros de la Costura, pero ninguno como el de Pablo. Su réplica del diseño de Roberto Diz es inimitable y todo por Patricia Conde. La presentadora, Miki Nadal y Pilar Castro han acudido a la final con una misión, ayudar a los concursantes, aunque en el caso de Patricia más bien ha dificultado la tarea del valenciano. Ha acompañado a Pablo mientras este se jugaba el pase como duelista y no ha acabado muy bien.

"En menudo embolado nos hemos metido", ha dicho Pablo después de que Patricia Conde eligiera el vestido que tendría que replicar, una chaqueta de esmoquin que se abre en una falda de cola, pero lo peor estaba por llegar. Con solo 30 minutos para el fin de la prueba, el aprendiz ha descubierto un problemón… ¡La tela está manchada de refresco! "Pablo, lo siento, tío, que era mi refresco, que lo he dejado ahí en la esquina… Se ha debido de caer y lo siento un montón", se ha disculpado Patricia, mientras Pablo le ha restado importancia asegurando que "son problemas de taller". "Ya se lo digo yo a los jueces. Lo vas a vender como el traje de la novia after party ", ha propuesto ella.

Una novia en el Barraca

"Veo este vestido y digo 'lo hemos salvado y bien salvado', y no era fácil, así que solo por eso ya me parece un exitazo absoluto. A pesar de estas manchitas, el cuello… Has conseguido ponerlo, que no está muy bien puesto, pero oye, es verdad que poner un cuello sastre es difícil", ha considerado Palomo. La cola ha quedado bonita. Eso sí, con su "toque print de vaca", aunque según Pablo la mancha de refresco "le da un rollito", para risas de los jueces.

"Esto sí que es conseguir esa novia en el Barraca después de haber tenido su fiesta. Al final, Pablo, es un elemento reconocible, porque tú llegaste aquí a Maestros defendiendo la Ruta del Bakalao, Barraca, Valencia, la fiesta, y al final has conseguido que tu novia tenga esa esencia", ha bromeado Palomo antes de ponerse serio. El diseñador ha querido elogiar su actitud durante la prueba y felicitarle por su papel en el concurso, convirtiéndose en "el alumno perfecto". "Me habéis hecho crecer mucho como persona", ha respondido Pablo. No ha logrado pasar al duelo final de Maestros de la Costura, pero se lleva una gran experiencia y nosotros a un grandísimo concursante.