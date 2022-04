Lluís se cagó en la final de Maestros de la Costura 5. Literalmente. Serían los nervios, la tensión del momento, una indisposición, o una mezcla de todo, pero Lluís tuvo que dejar su cosido a medias porque necesitaba ir al baño con urgencia. Lo hizo justo antes de convertirse en el ganador del concurso, en la prueba de exteriores, y en plena confección de un vestido de novia.

Nunca había pasado antes en Maestros de la Costura, y tenía que ser en la emblemática prueba de los vestidos nupciales, el último gran reto antes de la final. Además, no era la primera vez para Lluís, que ha vuelto al concurso en calidad de veterano, y el año pasado también ganó esta prueba, y se disputó la final con Ancor.

El vestido de novia es sin duda el reto más especial de Maestros de la Costura y lo que en principio es una prueba elegante, distinguida y refinada, esta vez ha tenido un toque escatológico. Lluís se estaba cagando literalmente y no lo ha ocultado en ningún momento.

Todo esto ha ocurrido en presencia de la actriz Patricia Castro, que le estaba ayudando con el vestido. “Tengo muchos retortijones, y mucho dolor de barriga. Pilar me encuentro mal. Me retiro un momento al bajo y te dejo a ti montando esto. Llego en nada”. Con estas declaraciones sorprendía Lluís a mitad de prueba, mientras salía disparado hacia los aseos.

La actriz Pilar Castro se pensó que era una cámara oculta

Con la importancia de la prueba, y con todo lo que se estaba jugando, ni Raquel Sánchez Silva ni Pilar Castro daban crédito de lo que estaba ocurriendo. De repente, por muy surrealista que parezca, Pilar estaba cosiendo ella sola el vestido de novia de Lluís.

“No sufras que he llegado”, declaraba el aspirante que no parecía del todo recompuesto. “Noto a ratos escalofríos, después se me pasa… igual me he agobiado”. Parecía que todo volvía a la normalidad y Lluís iba a pasos agigantados con su prenda. De hecho, Cristina Martínez Pardo, alma de Navascués y creadora del vestido que replicaba Lluís se quedó encantada con el trabajo del aprendiz: “Tenemos un futuro Maestro de la Costura”.

“Me vuelvo a encontrar fatal, tengo que volver a salir corriendo“

En la recta final de la prueba y aún con los último retoques por hacer, los nervios volvían a apoderarse de Lluís: “Me vuelvo a encontrar fatal, tengo que volver a salir corriendo”. De nuevo, Pilar Castro se encontraba sola con la máquina de coser, y no acababa de creerse la situación: “Me está pareciendo una cámara oculta”.