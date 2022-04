Ha sido una de las finales más reñidas de la historia de Maestros de la Costura. Borja y Lluís llegaron al duelo dispuestos a darlo todo y así lo hicieron, pero solo uno de ellos podía ganar. Al final, el aprendiz catalán se llevó el maniquí dorado y el maletín a casa gracias a su espectacular diseño de alfombra roja: un vestido de gala negro, elegante y sexy a la vez. No le ha faltado nada a este programa final: desde la tradicional prueba nupcial hasta el reencuentro de todos los concursantes de la edición. La modelo internacional Marina Pérez ha sido la encargada de lucir el look ganador. Eugenia Silva tampoco a faltado a la gran cita. Así te hemos contado la gran final de la quinta edición de Maestros de la Costura.

RESUMEN DE LA GRAN FINAL DE MAESTROS DE LA COSTURA 2022

Borja, primer duelista de la final de Maestros de la Costura 2022

A medida que avanzaba el tiempo, los jueces iban mesa por mesa supervisando el trabajo de los finalistas. Lorenzo Caprile se dio cuenta del primer fallo de Borja. La dirección del moiré no era la correcta, sin embargo, y a pesar de la advertencia de Caprile, Borja no rectificó: "Prefiero ser cabezota y acabar el vestido con alguna o bastantes imperfecciones que no dejar directamente el vestido con algunas cosas perfectas y con muchas cosas sin acabar". No empezó con buen pie la prueba, y parecía que la cosa no mejoraba. Que Lili le robara el mechón de pelo no le sentó nada bien.

"Creo que se debería disculpar. Que me vayan a guardar un mechón del pelo, que me ha costado seis años conservar y que por los motivos que sea he decidido perder, lo pongan a zarandearlo, me parece una falta de respeto muy gorda", reconocía Borja. Mientras, su compañero Pablo se venía abajo y rompía a llorar. La prueba le superó y la presión pudo con él.

Todos querían la bata blanca pero, contra todo pronóstico, fue Borja quien se la llevó, convirtiéndose así en el primer duelista de la noche. Entre él y Lluís estaba la cosa, pero finalmente el jurado decidió dar por ganador al aprendiz vasco. No se lo esperaba, y a juzgar por sus caras de sorpresa, sus compañeros tampoco. El cuarto puesto fue para Lili, mientras que el tercer lugar fue para Pablo.