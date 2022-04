¡Esta vez sí! Lluís se ha convertido en el quinto ganador de Maestros de la Costura y por fin ha conseguido llevarse el maletín con 50.000 euros en metálico que tanto ansiaba. El catalán ha vuelto a confiar en el color negro -como ya lo hizo el año pasado en el duelo final frente a Ancor- y también ha apostado por un escote palabra de honor.

Toda creación tiene su historia y Lluís ha hecho partícipes a los jueces de qué hay detrás de ese “cisne negro” que ha presentado. “Era un cisne que era de color negro. No tenía amigos y se reían de él porque todos los cisnes eran blancos y él era negro. Fue a su mamá y a su abuelita cisne que eran dos cisnes blancos preciosos”, ha explicado Lluís en alusión a su madre y a su abuela, que también vestían de color blanco. Todo parece indicar que Lluís no se ha dejado ningún cabo suelto, ya que el aprendiz confesó que tenía los looks de su madre y de su abuela preparados en caso de que llegara al gran duelo final.

La historia del cisne negro continúa con unas palabras muy bonitas de la madre y la abuela cisne: “No hagas caso a la gente que no conoce todos los colores. Todo el mundo tiene un sitio en su vida y quizás el tuyo no sea este bosque y tengas que irte a otro bosque”, ha continuado el catalán. El cisne volvió a su lago y le cayó una lágrima. De ella surgió un hada, que le convirtió en el cisne de todas las fiestas, es decir, el vestido que ha presentado Lluís en la final de Maestros de la Costura.

En cuanto al vestido, para confeccionarlo Lluís ha seleccionado un crepe de lana doble de color negro. Ha creado un vestido proporcionado, con costuras perfectas y con varios metros de pluma tanto en el escote como en el bajo de la falda. “Si alguien se lo llega a poner, será muy bonito verlo en movimiento”, ha señalado Caprile.

Por su parte, María Escoté ha alabado la elección del tejido. “Es lo que lo hace moderno, contemporáneo y diferente”. Sin embargo, la gran complejidad del vestido ha sido coser el gran metraje de plumas. En total, el aprendiz ha añadido 80 metros de plumas capa sobre capa. “He llegado por los pelos”, ha destacado Lluís. El vestido que le ha valido el título de quinto Maestro de la Costura ha sido calificado por los jueces como sexy y elegante. Y, sin duda, no tiene nada que ver con “la tieta” que a veces ha sacado a relucir.

Una vez más, Lluís ha demostrado que anda sobrado de talento y que Lluís Mengual ha llegado para quedarse. ¡Enhorabuena, campeón!

