El motivo amoroso por el que Borja se dejó el pelo largo

La semana pasada, Borja dijo adiós a su característica melena larga. El aprendiz prometió por escrito que si se convertía en finalista de Maestros de la Costura, permitiría que le cortaran el pelo. Y así fue. Tijera en mano, los jueces se deshicieron de su pelo y le dejaron un corte un tanto mejorable. ¡Menos mal que antes de regresar para el último programa hizo parada en la peluquería!

El aprendiz confesó que se había dejado crecer el pelo durante 6 años, pero en el anterior programa no explicó la razón que le llevó a tomar esta decisión. Ha sido a raíz de un pequeño desencuentro con Lili que ha relatado el motivo. Lili ha sorprendido a su compañero con un nuevo amuleto. Esta vez, la aprendiz pretendía que la suerte le acompañara a través de una trenza hecha con el pelo de Borja. Al vasco no le ha sentado nada bien que Lili cogiera su mechón de pelo sin su permiso. "Yo considero que Lili se debería de disculpar. Se ha faltado al respeto de muchas formas y a mí que me vayan a guardar un mechón de mi pelo, que me ha costado 6 años conservar, lo expongan a zarandearlo, me ha parecido una falta de respeto muy gorda”, ha señalado Borja.

03.15 min El nuevo amuleto de Lili: un mechón de pelo de Borja

Por esta cuestión, Borja ha cosido durante toda la prueba algo molesto y esto se manifestaba en su rostro. Menos mal que no ha afectado a su concentración, porque el vestido de Óscar de la Renta que ha replicado ha quedado perfecto. Durante el veredicto de los jueces, Lili y Borja se han reconciliado y ha sido en este momento en que Borja ha expuesto el motivo por el que decidió dejarse crecer la melena. “Hace seis años tuve un desencuentro amoroso que me dolió mucho. A uno de mis mejores amigos le juré que me iba a dejar el pelo largo hasta que encontrase a una chica que me lo pudiese cortar”, ha explicado Borja. Nadie se imaginaba que esta decisión tenía un trasfondo amoroso… ¿Volverá a dejarse Borja el pelo largo hasta que encuentre a la chica de sus sueños?