Contar una historia, hacerlo de manera bella y necesitar poco más de 10 minutos para ello es todo un arte. Muchas veces el cortometraje es percibido como un género cinematográfico menor o cosa de principiantes, lo cierto es que por él han pasado directores tan consagrados como Luis Buñuel (Un perro andaluz, 1929); Tim Burton (Frankenweenie, 1984) o Pedro Almodóvar que hace unos años presentaba La voz humana (2020). Ejemplos de que el corto tiene entidad propia.

Hace unas semanas, RTVE Play estrena, en exclusiva, El limpiaparabrisas (2022), la cinta dirigida por Alberto Mielgo, que ha logrado hacerse con el Oscar al Mejor cortometraje de animación. Con motivo de su llegada a nuestra plataforma y la celebración del la XIX edición del Concurso Iberoamericano de Cortometrajes de Versión Española, recuperamos otros cuarto cortometrajes incréibles que no deberías perderte.

Nora es una chica atrapada en un cuerpo que no le corresponde. Intenta buscar la mirada y aceptación de su padre. Ella es una apasionada del teatro y de la interpretación, pero su padre no acepta que desperdicie su tiempo con lo que considera que no tiene futuro. La vida de ambos cambia por completo cuando ella trata de hacerle ver a su padre su verdadera identidad. Ver aquí.