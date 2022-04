“No te das cuenta de que en todos estos años no hemos hablado en serio nunca. Desde que te conozco no he tenido ni una conversación en serio contigo”. Así comienza 17 minutos con Nora (2021), un delicioso cortometraje sobre la aceptación y el descubrimiento de una persona trans.

Rodado en un único plano secuencia de 17 minutos, su director, Imanol Ruiz de Lara, consigue que el espectador asista en “tiempo real” a un día cualquiera en la vida de su protagonista. Un día normal que, en realidad, se convertirá en crucial.

Todo un prodigio técnico que se despliega en una coreografía precisa de baile de cámaras y que se sostiene en las dos extraordinarias interpretaciones de Isak Férriz (Las distancias)y el actor trans Álex Silleras, con un guion que nos mantiene en vilo cada segundo del metraje.

Álex Silleras e Isak Férriz en '17 minutos con Nora' (2021)