'Bestia', el corto sobre las torturas de Pinochet que ha ganado los premios Quirino

Bestia, de Hugo Covarrubias, ha ganado los galardones a mejor cortometraje y mejor desarrollo visual en los Premios Quirino celebrados en Tenerife. Distinciones que se suman a la nominación al Oscar, al premio Annie al mejor cortometraje o al Premio Festivals Conenxion de Annecy, entre otra veintena de galardones internacionales.

Un emocionante e inquietante cortometraje que narra la historia real de Íngrid Olderöck, una trabajadora de la DINA (policía política de la dictadura) que entrenaba a perros y a mujeres para torturar a los presos políticos. Por eso se la conocía como “la mujer de los perros”.

Preguntamos a Hugo por qué quiso hacer una historia sobre este personaje tan controvertido: “Todo comenzó con la idea de hacer una serie que hablara de algunos personajes oscuros de la historia política de Chile. Y esta señora nos parecía un personaje muy oscuro, muy enigmático... y que, aunque no fuera una pieza fundamental de la dictadura, si era una pieza destacada dentro de esa maquinaria horrenda que fue la dictadura militar en Chile”.

“Para documentarme leí muchas entrevistas que le habían hecho -continúa-, en las que dejaba entrever muchas capas de lectura y algunas desviaciones psicológicas que tenía y que eran producto de haber pertenecido a estos grupos siniestros que se encargaban de las torturas. Aparte, ella era hija de alemanes y tenía una educación muy nazi. Por lo que usaba métodos de tortura del nazismo. Y nos dimos cuenta de que a través de esta mujer podíamos hablar de la maldad, de esa maldad que reinó en Chile durante la dictadura militar”.

Gracias a su guion, su fotografía y su iluminación el corto también es una metáfora de la oscuridad de esos años en Chile. “Lo reflejamos no solo a través de esa iluminación sino también con los materiales con los que hemos trabajado -asegura Hugo-. Decidimos usar un material precario como el cartón, para que contrastase con los brillos de la cara de porcelana de Íngrid . Además, todos los exteriores son muy grises, al igual que lo fueron esos años donde había mucha pobreza. En Chile seguimos diciendo que en todos esos años no existían los colores, que todo era gris. . Además, mientras la gente pasaba hambre, se ocultó mucha comida. En general había mucha pobreza, pero también mucha maldad. Incluso esa carestía se remonta al régimen de Allende, porque sus opositores poderosos lo boicotearon”.

“Estados Unidos apoyó la dictadura de Pinochet”

El corto también denuncia el papel de Estados Unidos al apoyar la dictadura de Pinochet. “Todos tenemos clarísimo que EE. UU. Apoyó la dictadura -confiesa Hugo-. Por eso para nosotros fue un logro estar nominados al Oscar y poder dejar allí esa semillita y decirles: “no olviden que ustedes apoyaron y financiaron la dictadura chilena y muchas otras en Latinoamérica”.

“Nosotros nunca pensamos en poder estar nominados al Oscar -añade-. Y obviamente es un reconocimiento a nuestro trabajo. Pero, como digo, lo más importante para nosotros tenía que ver con ese acto político de dejar en evidencia a un país que se reflejan en su cine como héroes y que quizá estén detrás de mucha de esa maldad que nos rodea hasta el día de hoy. Creo que esa es la semilla que queríamos dejar plantada allí”.

Finalmente el Oscar a mejor cortometraje fue para el hispano-norteamericano El Limpiaparabrisas, de Alberto Mielgo. “Había otros cortometrajes que me parecían mucho más interesantes, como Boxballet, de Anton Dyakov, y Affairs of the Art, de Joanna Quinn y Les Mills. Robin Robin, de Dan Ojari y Mikey Please, era un corto más de industria; y con el corto de Alberto encuentro su mirada demasiado superficial, creo que la humanidad se merece un análisis más profundo que resumirlo todo acerca de lo que es el amor”.

“Yo siempre pensé que Bestia no iba a ganar porque aborda un tema muy complejo y que deja en evidencia muchas cosas; también de Estados Unidos. Y, obviamente, el corto ruso era muy difícil que ganara. En el fondo me parece muy lógico que haya ganado Alberto porque su cortometraje responde a los requerimientos de una industria que busca evadir ciertos temas importantes que nos aquejan como sociedad. Y que parece que a la industria norteamericana le gusta seguir invisibilizando. Pienso que el corto de Alberto cumplía con ese objetivo de hablar de temas menos controvertidos”.