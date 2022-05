Ainbo, la guerrera de la Amazonia que puede ganar el premio Quirino

Una de las sorpresas animadas de este año ha sido la película Ainbo. La guerrera del Amazonas, que se basa en las leyendas y los espíritus de la Amazonia para narrarnos las aventuras de una joven guerrera que tiene que proteger la selva. Ya ganó el Premio Platino a la mejor película de animación y ahora puede conseguir el Quirino.

La película es una coproducción entre Perú, Estados Unidos y los Países Bajos y hemos hablado con uno de sus directores, el peruano José Zelada: “Quería contar la historia de mi mamá que era una mujer muy especial -confiesa el peruano-. Nació en la selva, en una tribu porque mis abuelos eran inmigrantes europeos que comerciaban con los nativos. Lagartos, pieles y esas cosas. Allí nació mi mama y hay una leyenda sobre su nacimiento que dice que se le metió dentro el espíritu del jaguar”.

“Partiendo de esa historia casi mágica de mi madre, empezamos a complementar el guion con lo que pasa en la Amazonia en la actualidad, esa depredación de los bosques por la minería ilegal. Y así nació Ainbo, una guerrera amazónica que vive en ese paraíso vegetal y tendrá que protegerlo del representante demoníaco de esa minería ilegal. Y para ello contará con la ayuda de espíritus mágicos como Dillo y Vaca”.

Recreando la belleza de la Amazonia

Uno de los grandes desafíos de la película fue recrear la belleza de la Amazonia: “Mi familia creció allí, en la jungla, y una de las cosas que más me gusta es andar descalzo por allí. Es un lugar mágico en el que cada árbol tiene su propio espíritu. Y cualquier paisaje te inspira. Pero yo quería hacerla aún más mágica de lo que es en realidad”.

“Para los poblados indígenas me he basado en las estructuras reales de sus casas, usamos también sus telas con diseños geométricos, sus pinturas corporales, su cerámica… y luego intentábamos hacer todo un poquito más espectacular. Y aunque nací y pasé allí mi infancia, hemos hecho varios viajes a la zona para volvernos a inspirar”.

En cuanto a la deforestación que está sufriendo la Amazonia, el gran pulmón del planeta, José asegura: “Me gustaría poner una cámara para que la gente viera cómo esta desapareciendo. Si lo comparamos con hace diez años la deforestación ha sido brutal. Es terrible porque destruye plantas, animales e incluso a los seres humanos que viven allí”.

“Y lo que viene es peor -añade-, porque hay mucha corrupción y se priman los intereses económicos. Y la minería sigue arrasando todo: derraman ácido en los ríos para lavar el oro, queman los bosques. La destrucción es verdaderamente descorazonadora”

“Y no solamente eso -continúa-, sino que a veces son los propios indígenas los que colaboran en esa destrucción, ya que no tienen otra forma de ganarse la vida que no sea trabajando en esa minería. Porque tienen todo tipo de carencias económicas. Y lo peor es la prostitución y la trata de niñas, que es terrible”.

Ese problema de la minería esta presente en la película pero José asegura que predomina la aventura: “Si, queríamos denunciar ese tema. Pero es una película para niños y lo principal es la aventura, el viaje de nuestra protagonista que se enfrenta a ese villano, que representa la minería ilegal”.

“Lo que intentamos es que los niños se enamoren de la protagonista, de esa niña fuerte y espectacular, y, de paso, que tomen un poquito de conciencia sobre esos grandes problemas del Amazonas” -concluye el director-.