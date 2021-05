Tras la ceremonia de 2020 en la que tuvimos que asistir a la entrega virtual de los Premios Quirino convertidos en dibujos animados (es parte de la magia de estos galardones), este 29 de mayo tendrá lugar la ceremonia de entrega de premios de la cuarta edición de los Premios Quirino, que está siendo un certamen mixto (online y presencial) y se celebra en una nueva sede en La Laguna (Tenerife).

Y es que había ganas de verse, como nos cuenta el director de los premios, José Luis Farias: “A diferencia de otros sectores audiovisuales, en la animación es importante el contacto físico, conocerse personalmente porque un proyecto pueden ser cuatro, cinco o más años trabajando con el mismo equipo. Y de cara a la coproducción, que es lo que buscamos en el Foro de los Quirino, tienes que encajar a nivel personal, porque vas a pasar mucho tiempo juntos. Por eso era fundamental volver a algo físico”.

“Está siendo el doble de complicado -confiesa Farias-. Queríamos volver a lo presencial pero mantener la parte online porque el año pasado nos sorprendió la gran acogida que tuvo y descubrir toda la comunidad internacional que está detrás de los Premios Quirino. Por eso nos hemos autoimpuesto el reto de mantener esa parte online, que permite que participe aún más gente de Latinoamérica”.

“De esa forma combinamos conferencias y entrevistas físicas con otras online, que nos permiten conocer a los creadores, a toda la gente que está detrás de los proyectos” –añade-.

Aunque ha sido inevitable que la pandemia trastoque los planes del certamen: “Es verdad –asegura José Luis-, que a nivel de compradores, televisiones, agentes de ventas… hemos tenido que tirar más por el territorio europeo; pero no hemos querido dejar de lado a los finalistas. Muchos se han atrevido a venir, aunque el problema en Latinoamérica ahora no es venir sino volver , porque tendrán que hacer cuarentena. Pero hemos tenido una respuesta estupenda y mucha gente se ha quedado con ganas de venir”.

Tres finalistas mexicanas

Mientras otros años el cine español lideraba las nominaciones en la categoría de largometrajes, este año el cine mexicano destaca con 3 de los cuatro finalistas a Mejor Película. “En estos últimos años hemos tenido mucho contacto con José Iñesta y Pixelatl -nos cuenta José Luis- y formamos parte de la Liga de la Animación Iberoamericana. Y en México han conseguido lo que estamos logrando nosotros a nivel iberoamericano, que desde Estados Unidos y Europa, miren lo que estamos haciendo”.

“De hecho Anima, que es una gran productora Mexicana que tiene una división en España, está metida en las tres películas. Es verdad que la animación está creciendo en México, pero sobre todo en la parte comercial. Seguimos esperando películas más de autor, aunque ya se están haciendo, por ejemplo, el tema del stop motion en Guadalajara (México) que esperamos que nos llegue en breve. Porque van a ser películas que van a estar muy bien”.

“Pero –concluye-, los Premios Quirino son el reflejo de la jornada de cada año. Lo que pasa con la animación es que, como se tardan más de cinco años en hacer una película, a veces puede haber un año en que no coincidan muchas películas. Por ejemplo, en España se están haciendo muchísimos proyectos y en breve se estrenarán D’Artacán y la tercera de Tadeo Jones. Por eso la ausencia de finalistas españoles este año no significa que no se estén haciendo películas, sino que los se están produciendo y puede que un año tengamos muchos títulos de golpe”.

“Ahora mismo se están haciendo muchas películas de animación en España y yo no sé si estamos a pleno empleo en el sector, pero poco quedará. Porque incluso se están contratando muchos animadores de otros países, porque hay muchas producciones” -concluye José Luis-.